Lars Leeftink

Dinsdag 7 maart 2023 10:22 - Laatste update: 10:46

Helmut Marko is van mening dat de uitspraken van onder meer George Russell en Toto Wolff over een saai en dominant seizoen van Max Verstappen en Red Bull Racing nog veel te vroeg zijn. Sterker nog: de adviseur van Red Bull denkt dat het tegendeel al bewezen is.

De Grand Prix van Bahrein bleek met overmacht een prooi voor Verstappen en Red Bull te zijn. De Nederlander reed van start tot finish op P1 en kwam nooit echt onder druk te staan. Sergio Pérez veroverde P2, tevens met gemak nadat Charles Leclerc was uitgevallen met een motorprobleem. Daardoor heeft het team, in tegenstelling to vorig jaar in Bahrein, een prima start van het seizoen. Iets wat niet van Ferrari en Mercedes gezegd kan worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari evalueert concept na 'onverwachte' achterstand op Red Bull

Red Bull blij met weekend in Bahrein

In gesprek met Motorsport.com zegt Marko na afloop van de succesvolle race dat hij blij is met de prestatie en balans van de RB19. "Dit is Bahrein en dit circuit heeft een zeer specifieke asfaltlaag, erg ruw met veel slijtage tot gevolg." Volgens de Oostenrijker moeten er nog geen conclusies getrokken worden na het goede resultaat in Bahrein. "Het zegt mij lang niet alles. We moeten gewoonweg hard blijven werken om dit voordeel te behouden en natuurlijk om zoveel mogelijk races te kunnen winnen."

Winnen

Onder meer Russell en Mercedes-teambaas Wolff lieten na de race al weten dat Red Bull best wel eens elke race in 2023 kan gaan winnen. Marko wil niet zover gaan en denkt dat het in 2023 best spannend gaat worden. "Ik heb geen flauw idee hoeveel races we dit jaar kunnen winnen, maar uiteindelijk draait het ook maar om één ding: het kampioenschap winnen. Ik zou het helemaal niet erg vinden als het een saai jaar wordt. Maar ik geloof echt niet dat het een saai jaar gaat worden. Dit is nog maar één race, en zoals gezegd een hele specifieke race. De concurrentie zit bepaald niet stil."