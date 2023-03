Lars Leeftink

7 maart 2023

Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, heeft toegegeven dat de achterstand op Red Bull tijdens de Grand Prix van Bahrein onverwacht was. Carlos Sainz eindigde op 48 seconden achterstand van racewinnaar Max Verstappen.

De Nederlander domineerde de eerste race van 2023 en won uiteindelijk met 12 seconden voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez. Nadat Charles Leclerc in ronde 26 door de Mexicaan werd gepasseerd voor de tweede plaats, ging de dag van Ferrari in een verdere neerwaartse spiraal. Sainz had het grootste deel van de 57 rondjes te kampen met degradatie en kwam als vierde over de streep, waarbij hij Fernando Alonso voor moest laten gaan voor P3. Leclerc zou vanaf P3 tijdens de race uitvallen met motorproblemen.

Vasseur over Red Bull

Vasseur probeerde na afloop van de race positief te zijn, maar moest ook erkennen dat het geen goede dag was voor de Italiaanse renstal. "Het is jammer dat Leclerc de eerste race niet af kon maken, maar voordat we conclusies kunnen trekken moeten we precies begrijpen wat er is gebeurd. Over het algemeen zou ik zeggen dat het beeld niet is wat we voor de race hadden verwacht. Als ik de situatie zou willen samenvatten, zou ik zeggen dat we het kwalificatietempo van Red Bull konden evenaren. In ieder geval in Bahrein. Het was een positief punt. Nu moeten we volledig realistisch zijn. Als we willen verbeteren, moeten we een duidelijk beeld krijgen van de situatie. De betrouwbaarheid is niet op het niveau dat we nodig hebben."

Vasseur steunt concept Ferrari

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, gaf direct na de kwalificatie op zaterdag toe dat ze het concept van de W14 moeten veranderen om terug te keren naar de top. Op zondag herhaalde de Oostenrijker deze woorden. Na deze gedurfde uitspraak en rekening houdend met de marge van Ferrari's achterstand op Red Bull in Bahrein, werd Vasseur gevraagd of hij er zeker van is dat de huidige auto van Ferrari kan worden ontwikkeld om het tempo van de regerend kampioen te evenaren. "Hier ben ik volledig van overtuigd", zei hij. "Ik heb nog nooit een auto gezien die het tempo van een andere auto in de kwalificatie kon evenaren en dat niet kan tijdens de race. Daarna is het een kwestie van afstellen en wat keuzes maken op de auto. Dit is echter helemaal geen kwestie van concept. Ik denk niet dat we die kant op moeten gaan.” Geen grote veranderingen dus op komst voor Ferrari. Het team denkt dat de huidige auto met wat kleine aanpassingen de RB19 kan evenaren.