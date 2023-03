'Jumbo heroverweegt sponsoring van Max Verstappen na 2024'

Vincent Bruins

Woensdag 29 maart 2023 06:29

Naar verluidt heroverweegt de directie van Jumbo de sportsponsoring van het bedrijf. Dat weet het Algemeen Dagblad te melden. De supermarktketen is op dit moment een van de officiële partners van Max Verstappen.

In opdracht van het Openbaar Ministerie deed de FIOD vorig jaar september een inval in het huis van toenmalig Jumbo-topman Frits van Eerd. Hij werd in verband gebracht met Theo E. in een witwasonderzoek. Hij werd na een weekje vrijgelaten, maar bleef een verdachte.

Artikel gaat verder onder video

Van Veen volgt Van Eerd op

Diezelfde maand besloot Van Eerd zich tijdelijk terug te trekken als algemeen directeur van Jumbo na zorgvuldig overleg met zijn familie en de Raad van Commissarissen. In januari besloot Jumbo zich grotendeels terug te trekken uit de motorsport. Sponsorcontracten zouden namelijk een belangrijke rol hebben gespeeld in de witwaspraktijken waar Van Eerd van verdacht wordt. Hoewel Jumbo zelf daar naar eigen zeggen verder niks mee van doen had, werden er toch maatregelen genomen. Racing Team Nederland trok zich net voor de 24 Uur van Daytona terug uit de autosport. Drie weken geleden werd bekend dat Van Eerd definitief niet terug zou keren en dat Tom van Veen zijn opvolger zou worden. Die liet toen weten dat het contract van Max Verstappen geen onderdeel was van de witwaszaak en dus niet herzien hoefde te worden.

OOK INTERESSANT: 'Jumbo incasseerde sponsorgeld namens raceteam Van Eerd'

Heroverweging sportsponsoring

Jumbo koos voor sportsponsoring om de naamsbekendheid te vergroten en om een winnaarsmentaliteit uit te stralen. Volgens het Algemeen Dagblad gaat de supermarktketen de komende tijd echter opnieuw evalueren hoeveel geld het wil steken in de sponsoring van niet alleen sportploegen in bijvoorbeeld het wielrennen en het schaatsen, maar ook van individuele sporters. Daar valt Verstappen onder. Het totale bedrag zou zijn opgelopen tot zo'n twintig miljoen euro per jaar. Meerdere betrokkenen hebben aan het Algemeen Dagblad laten weten dat de sponsoring wordt heroverwogen. Jumbo zou niet meer veel te winnen hebben om het gebied van naamsbekendheid.