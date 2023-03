'Jumbo incasseerde sponsorgeld namens raceteam Van Eerd'

Remy Ramjiawan

Het raceteam van Frits van Eerd werd niet alleen gesponsord door Jumbo, de supermarktketen inde ook het sponsorgeld namens het team van de Brabander, zo meldt het Financieel Dagblad op basis van het jaarverslag van het bedrijf.

PricewaterhouseCoopers heeft de geldstromen van Racing Team Nederland onderzocht en daarin deed het onderzoek naar twee 'significante frauderisico's'. Het ging daarbij om mogelijk witwassen via sponsoring van auto- en motorsport en het niet-integer handelen van Van Eerd. Uiteindelijk is er geen bewijs gevonden dat er iets aan de hand was, maar er worden wel vraagtekens geplaatst bij de werkwijze.

Supermarkt speelt dubbele rol?

Van Eerd is niet alleen de voormalig topman van de gele supermarktketen, de Brabander is ook de mede-oprichter van Racing Team Nederland. De connecties die Van Eerd had verworven in zijn rol als topman van Jumbo, zette hij volgens het FD ook in voor het raceteam. Zo betaalde leveranciers van de supermarktketen zo'n 3,8 miljoen euro aan sponsorgeld, saillant detail daarbij is dat sponsor Jumbo ook het geld inde bij de leveranciers, namens het raceteam. De gele supermarkt droeg zelf ook bij aan het raceteam en legde 500.000 euro in als sponsorgeld. Toch betaalde het team vervolgens 395.000 euro aan Van Eerd als vergoeding voor administratieve diensten rondom de sponsoring.

Verdacht van witwassen

Van Eerd kwam vorig jaar in opspraak nadat de politie in september van 2022 een inval had gedaan bij de Brabander thuis. Uiteindelijk trad Van Eerd tijdelijk af als topman van de supermarktketen en dit jaar kondigde hij zijn definitieve vertrek aan. Het had allemaal te maken met de verdenkingen die Van Eerd boven het hoofd hangen met betrekking tot witwas-praktijken die gerelateerd zijn aan de autosport.