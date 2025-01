Frits van Eerd wordt nog altijd voor meerdere zaken druk onderzocht door het Openbaar Ministerie. De voormalig topman van Jumbo en sponsor van Max Verstappen lijkt nu bijna een half miljoen euro in cash kwijt te raken. Men denkt dat dit geld verkregen is via illegale witwaspraktijken.

Op 13 september 2022 deden de politie en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een inval bij Van Eerd. Hij werd samen met negen anderen aangehouden op verdenking van witwassen van geld en goederen via onder andere onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de autosport. Max Verstappen werd door Jumbo gesteund sinds zijn overstap van het karten naar de Formule 3 in 2014, maar aan die sponsoring kwam op 1 januari 2024 een einde. Tien dagen na de inval trad Van Eerd terug als algemeen directeur van Jumbo, al is hij nog steeds één derde eigenaar van de supermarktketen.

Artikel gaat verder onder video

Cash innemen

Op dit moment wordt Van Eerd nog altijd om verschillende redenen vervolgd door het Openbaar Ministerie. Eén van die verdenkingen is het witwassen van geld. In een tussentijdse regiezitting heeft het OM aangegeven dat men bijna vierenhalve ton cash, wat gevonden is bij zijn huis en werkplaats, in wil nemen. Dit omdat men denkt dat het geld illegaal verkregen is via witwaspraktijken. "Het afpakken van het geld was onderdeel van gesprekken die het OM en de advocaat van Van Eerd in 2023 voerden over een mogelijke strafbeschikking, bleek in Assen. Justitie stelde het afstand doen van het geld als voorwaarde voor een deal, maar de Jumbo-eigenaar wilde daar niets van weten. Daarop besloot justitie de zaak door te zetten, en Van Eerd onder meer te vervolgen voor gewoontewitwassen", zo schrijft Algemeen Dagblad.

Verklaringen

Volgens Van Eerd zit de vork anders in de steel: hij zou het geld verkregen hebben door handel in auto's en onderdelen. Een grote groep mensen uit de omgeving, die onder meer handel met hem gevoerd hebben, leggen op dit moment verklaringen af. Toch is men sceptisch over die verklaringen: "Het zijn mensen met een nauwe band met Van Eerd, bijvoorbeeld een werknemer, een zwager en zakenrelaties." Bovendien ziet men voldoende redenen waarom het geld wel degelijk afkomstig is uit witwaspraktijken: "Een bedrag van ruim 448.000 aan cash is op zichzelf al ongewoon. Daarnaast bestond een derde ervan uit biljetten van 500, 200 en 100 euro. Die worden in het normale betalingsverkeer amper gebruikt. Ook werd een deel ervan op ongebruikelijke plekken bewaard, tussen boeken bijvoorbeeld en in een tas in de koelkast.”

Gerelateerd