Jan Bolscher

Dinsdag 3 januari 2023 11:04 - Laatste update: 11:18

Max Verstappen vertelt oprecht niet te weten waarom hij en Lewis Hamilton de afgelopen twee seizoenen meerdere keren samen zijn gecrasht. De Limburger vraagt zichzelf hardop af of het misschien met het generatieverschil heeft te maken.

Verstappen en Hamilton vochten in 2021 een zeer verhit gevecht uit om het wereldkampioenschap waarbij het onderlinge duel op de baan meerdere keren in tranen eindigde. In totaal was het vijf keer raak tussen de twee, met de raceweekenden in Imola en Azerbeidzjan voorop. Afgelopen jaar maakten de twee contact tijdens de Grand Prix van Brazilië, ondanks dat beide kampioenschappen al waren beslist. Dit terwijl Verstappen over het hele 2021-seizoen er niet één keer afvloog met titelrivaal Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

Brazilië 2022

In gesprek met Autosport vertelt Verstappen oprecht niet te weten waarom de twee zo vaak met elkaar in contact komen: "Ik moet voorzichtig zijn met wat ik hier zeg, maar met iedereen met wie ik dit jaar gevochten heb waren het harde agressieve duels en hebben we nooit echt contact gemaakt. Met Lewis is het op de een of andere manier een ander verhaal, en ik begrijp oprecht niet waarom. Dit jaar hebben we niet zoveel gevechten gehad, maar in Brazilië kwamen we in contact. Dat was niet mijn intentie, maar ik kreeg wel de schuld. Dat vond ik niet eerlijk."

Vermeende kritiek

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik zou er mee kunnen leven als het een racing incident was geweest. Maar... Ik begrijp het niet. Misschien heeft het iets met de generatie te maken - dat we elkaar beter begrijpen, dat we vriendelijker tegen elkaar racen. Ik begrijp het niet. Maar ik heb niet het gevoel dat ik iets anders doe bij Lewis of bij de andere coureurs qua hoe we racen." Gevraagd naar waarom hij het gevoel heeft dat hij voorzichtig moet zijn met wat hij zegt, klinkt het: "Omdat dit in Engeland heel snel als kritiek ontvangen kan worden. En dan wordt ik erop aangesproken. Ik respecteer Lewis altijd heel erg voor wat hij heeft bereikt in de sport, maar daarom begrijp ik niet waarom we niet zo kunnen racen zoals ik met de anderen doe."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)