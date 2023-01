Brian Van Hinthum

Dinsdag 3 januari 2023 16:25

Lewis Hamilton heeft aangeslagen gereageerd op het plotselinge overlijden van rallycoureur en YouTube-ster Ken Block (55). Het tweetal was door de jaren heen goeie vrienden en werkte meermaals samen tijdens verschillende evenementen. De Brit is geraakt door het nieuws.

Brock is overleden na een sneeuwscooterongeluk in Utah, Amerika. Dat heeft zijn raceteam eerder vandaag officieel bevestigd. De sherriff van Wasatch County heeft middels een verklaring laten weten dat Block - oprichter van het schoenenmerk DC Shoes - op een sneeuwscooter een steile helling beklom, toen het voertuig plotseling kantelde en bovenop hem belandde. Hij is ter plaatse overleden. Het raceteam van Block, Hoonigan, heeft een statement naar buiten gebracht waarin zijn overlijden wordt bevestigd. "Ken was een visionair, een pionier en een icoon", leest het onder andere. "Hij zal ontzettend worden gemist."

Overlijden goede vriend

Het plotselinge overlijden van de Amerikaan is ook hard aangekomen bij Hamilton. De Britse coureur reageert middels een bericht op Instagram aangeslagen op het tragische nieuws van zijn goede vriend. "Ik ben behoorlijk afwezig geweest van social media om mezelf te focussen op mijn gezondheid en welzijn. Vandaag heb ik het nieuws gehoord over het verlies van een dierbare vriend. Ik ben verwoest door het horen over het overlijden van Ken Block", opent de Brit zijn emotionele bericht.

Veel respect voor elkaar

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Hij was een geweldig persoon en genoot altijd maximaal van het leven. Ik weet nog dat ik de eerste keer met hem samenwerkte en hoe positief hij toen was. Er zat zoveel talent achter het stuur. Jaren geleden hadden we een geweldige tijd toen we gingen helicopter-skiën en snowboarden in Canada. We hadden enorm veel respect voor elkaar. Hij zal ontzettend gemist worden en mijn gedachten en gebeden gaan naar zijn mooie familie. Gone too soon. Rest in peace, Ken", besluit Hamilton zijn mooie woorden.

