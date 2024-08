VIDEO | F1 blikt terug op hoogtepunten van Kubica zonder handblessure | F1 Shorts

Max Verstappen en Oranje-international Virgil van Dijk komen zo nu en dan bij elkaar over de vloer. Het duo gaat in de nieuwe documentaire van Viaplay - Max Verstappen - Off the Beaten Track - in op hoe dat is begonnen, al hebben beide mannen een ander geheugen. Van Dijk grapt: "Ik zat op Tinder en toen..." Verstappen valt de voetballer gelijk bij: "In dit geval zou het dan Grindr zijn. Dit kunnen we vast niet gebruiken."