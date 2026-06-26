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Stefano Domenicali

Formule 1-coureurs verzamelen voor groot diner met elkaar in de paddock | F1 Shorts

Stefano Domenicali — Foto: © IMAGO
46 reacties

Formule 1-coureurs verzamelen voor groot diner met elkaar in de paddock | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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