LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Oostenrijk: direct problemen bij Verstappen
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Oostenrijk: direct problemen bij VerstappenMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Oostenrijk is de volgende ronde in dit wereldkampioenschap Formule 1 en met een reeks aan upgrades voor verschillende teams belooft het een uiterst interessant weekend te worden. Om 13:30 uur gaan we van start in Spielberg, mis niks van de ontwikkelingen middels ons liveblog.
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