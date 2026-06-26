close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Oostenrijk, 2023, red bull, f1, generic

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Oostenrijk: direct problemen bij Verstappen

Verstappen, Oostenrijk, 2023, red bull, f1, generic — Foto: © IMAGO

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Oostenrijk: direct problemen bij Verstappen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De Grand Prix van Oostenrijk is de volgende ronde in dit wereldkampioenschap Formule 1 en met een reeks aan upgrades voor verschillende teams belooft het een uiterst interessant weekend te worden. Om 13:30 uur gaan we van start in Spielberg, mis niks van de ontwikkelingen middels ons liveblog.

Gerelateerd

Grand Prix van Oostenrijk liveblog

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

  • Vandaag 09:24
  • 4
Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

  • Gisteren 21:11
  • 11
Hamilton weegt titelkansen tegen Mercedes: "Ik heb dit eerder meegemaakt"

Hamilton weegt titelkansen tegen Mercedes: "Ik heb dit eerder meegemaakt"

  • 2 uur geleden
Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Oostenrijk?

Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Oostenrijk?

  • Vandaag 06:59
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

  • Gisteren 09:29
  • 7
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

  • 23 juni 2026 06:59
  • 8

Net binnen

12:53
Live
Formule 1-coureurs verzamelen voor groot diner met elkaar in de paddock | F1 Shorts
12:29
Ommekeer in Tsolov-verhaal: 'Hij is nog helemaal niet door Racing Bulls vastgelegd'
11:55
Video
VIDEO: Russell bevestigt toekomst Mercedes, Ben Sulayem kan onbeperkt FIA-president blijven | GPFans News
11:21
Hamilton weegt titelkansen tegen Mercedes: "Ik heb dit eerder meegemaakt"
10:43
Russell waarschuwt Mercedes: 'Ferrari brengt veel meer upgrades'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk Red Bull Racing

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk

Gisteren 14:41
Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out" Max Verstappen

Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out"

Gisteren 12:59 2
'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden' Red Bull Racing

'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden'

Gisteren 11:44 3
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk Hitteplan Oostenrijk

FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

Gisteren 09:29 7
Ontdek het op Google Play
x