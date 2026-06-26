De Grand Prix van Oostenrijk is de volgende ronde in dit wereldkampioenschap Formule 1 en met een reeks aan upgrades voor verschillende teams belooft het een uiterst interessant weekend te worden. Om 13:30 uur gaan we van start in Spielberg, mis niks van de ontwikkelingen middels ons liveblog.

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