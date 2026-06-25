Russell over teamorders bij Mercedes: 'Teambelang gaat boven'
Russell over teamorders bij Mercedes: 'Teambelang gaat boven'Maak ons je Google-favoriet
George Russell benadrukt dat het teambelang bij Mercedes-AMG Petronas F1 vooropstaat, ongeacht welke coureur er met de overwinning vandoor gaat. De Britse coureur reageert daarmee op de groeiende discussie rondom mogelijke teamorders binnen de Duitse renstal tijdens het Formule 1-seizoen van 2026.
Waar Mercedes de coureurs tot nu toe vrijuit liet racen, sluit de teamleiding ingrijpen niet langer uit nu de strijd om de constructeurstitel met de dag heviger wordt. In de jacht op overwinningen moeten persoonlijke ambities soms wijken voor het collectief, zo stelt de meervoudig racewinnaar. "De overwinning voor het team is de prioriteit, het maakt niet uit welke coureur", geeft hij eerlijk toe. Daarmee lijkt Russell zich neer te leggen bij het grotere plaatje, zeker nu het team de hete adem van Ferrari en voormalig teamgenoot Lewis Hamilton in de nek voelt in de huidige WK-stand.
Slim zijn
De uitspraken van de Mercedes-coureur komen op een cruciaal moment in het kampioenschap van 2026. Momenteel voert zijn negentienjarige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die officieel is bevestigd als de vaste rijder naast Russell, het wereldkampioenschap aan met 156 punten. Russell zelf bezet momenteel de derde plaats in de tussenstand met 106 punten, mede door een reeks betrouwbaarheidsproblemen eerder dit jaar en een gridstraf tijdens de Grand Prix van Monaco. Tussen de twee teamgenoten in staat Hamilton, die inmiddels 115 punten heeft verzameld voor zijn nieuwe Italiaanse werkgever. "We moeten slim zijn als teamgenoten, en het team wil de race winnen - het maakt niet uit of ik dat ben of Kimi", aldus Russell over de huidige dynamiek binnen de garage in Brackley.
Ingrijpen door Toto Wolff
Dat de focus volledig op het maximaliseren van de resultaten ligt, werd vandaag ook onderstreept door teambaas Toto Wolff. Hoewel technisch directeur James Allison onlangs nog aangaf dat beide rijders in principe gelijk worden behandeld, waarschuwde Wolff dat hij niet zal aarzelen om strikte teamorders uit te delen als de onderlinge strijd de titelkansen in gevaar brengt. Dit besluit volgt op de recente overwinning van Hamilton in Spanje, een race waarin Antonelli voortijdig uitviel door een plotselinge elektronische motorstoring terwijl hij op weg leek naar een podiumplaats.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya: 'Russell verdient een nieuw contract bij Mercedes, situatie vreet aan hem'
- 23 juni 2026 17:00
- 3
'Mercedes moet mogelijk diffuser aanpassen voor Oostenrijk: Ferrari wint politieke strijd'
- Gisteren 14:45
- 7
'FIA slaat verzoek Red Bull in de wind: concurrentie mag updates aan motor doorvoeren'
- 23 juni 2026 14:22
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Ben jij net zo snel als Verstappen? Test hier je reactiesnelheid!
Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk
Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out"
'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden'
Net binnen
Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"
- 26 minuten geleden
- 3
Verstappen laat koelvest in de garage liggen: "Ik hou niet van die kabeltjes"
- 58 minuten geleden
Hamilton over impact van bijzondere boodschap: 'Vergeet nooit wie je bent'
- 1 uur geleden
Verstappen over WK-kansen van Oranje: 'Staan aan de wat ongelukkigere kant'
- 2 uur geleden
FIA schaft termijnlimieten af: Ben Sulayem kan onbeperkt president blijven
- 2 uur geleden
- 16
Verstappen wil meedoen aan 24 uur van Spa-Franchorchamps: "Gevraagd te verplaatsen"
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni