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George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Russell over teamorders bij Mercedes: 'Teambelang gaat boven'

George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
3 reacties

Russell over teamorders bij Mercedes: 'Teambelang gaat boven'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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George Russell benadrukt dat het teambelang bij Mercedes-AMG Petronas F1 vooropstaat, ongeacht welke coureur er met de overwinning vandoor gaat. De Britse coureur reageert daarmee op de groeiende discussie rondom mogelijke teamorders binnen de Duitse renstal tijdens het Formule 1-seizoen van 2026.

Waar Mercedes de coureurs tot nu toe vrijuit liet racen, sluit de teamleiding ingrijpen niet langer uit nu de strijd om de constructeurstitel met de dag heviger wordt. In de jacht op overwinningen moeten persoonlijke ambities soms wijken voor het collectief, zo stelt de meervoudig racewinnaar. "De overwinning voor het team is de prioriteit, het maakt niet uit welke coureur", geeft hij eerlijk toe. Daarmee lijkt Russell zich neer te leggen bij het grotere plaatje, zeker nu het team de hete adem van Ferrari en voormalig teamgenoot Lewis Hamilton in de nek voelt in de huidige WK-stand.

Slim zijn

De uitspraken van de Mercedes-coureur komen op een cruciaal moment in het kampioenschap van 2026. Momenteel voert zijn negentienjarige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die officieel is bevestigd als de vaste rijder naast Russell, het wereldkampioenschap aan met 156 punten. Russell zelf bezet momenteel de derde plaats in de tussenstand met 106 punten, mede door een reeks betrouwbaarheidsproblemen eerder dit jaar en een gridstraf tijdens de Grand Prix van Monaco. Tussen de twee teamgenoten in staat Hamilton, die inmiddels 115 punten heeft verzameld voor zijn nieuwe Italiaanse werkgever. "We moeten slim zijn als teamgenoten, en het team wil de race winnen - het maakt niet uit of ik dat ben of Kimi", aldus Russell over de huidige dynamiek binnen de garage in Brackley.

Ingrijpen door Toto Wolff

Dat de focus volledig op het maximaliseren van de resultaten ligt, werd vandaag ook onderstreept door teambaas Toto Wolff. Hoewel technisch directeur James Allison onlangs nog aangaf dat beide rijders in principe gelijk worden behandeld, waarschuwde Wolff dat hij niet zal aarzelen om strikte teamorders uit te delen als de onderlinge strijd de titelkansen in gevaar brengt. Dit besluit volgt op de recente overwinning van Hamilton in Spanje, een race waarin Antonelli voortijdig uitviel door een plotselinge elektronische motorstoring terwijl hij op weg leek naar een podiumplaats.

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