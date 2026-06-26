Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes is op korte termijn uitgesloten. George Russell maakt in Oostenrijk resoluut een einde aan de geruchten over een mogelijk vertrek en benadrukt dat hij ook komend seizoen voor het team zal uitkomen. Ondertussen heeft de FIA officieel besloten om de termijnlimieten voor het presidentschap af te schaffen.

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