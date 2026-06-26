VIDEO: Russell bevestigt toekomst Mercedes, Ben Sulayem kan onbeperkt FIA-president blijven | GPFans News
VIDEO: Russell bevestigt toekomst Mercedes, Ben Sulayem kan onbeperkt FIA-president blijven | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes is op korte termijn uitgesloten. George Russell maakt in Oostenrijk resoluut een einde aan de geruchten over een mogelijk vertrek en benadrukt dat hij ook komend seizoen voor het team zal uitkomen. Ondertussen heeft de FIA officieel besloten om de termijnlimieten voor het presidentschap af te schaffen.
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