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George Russell looks at the FIA logo

VIDEO: Russell bevestigt toekomst Mercedes, Ben Sulayem kan onbeperkt FIA-president blijven | GPFans News

VIDEO: Russell bevestigt toekomst Mercedes, Ben Sulayem kan onbeperkt FIA-president blijven | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes is op korte termijn uitgesloten. George Russell maakt in Oostenrijk resoluut een einde aan de geruchten over een mogelijk vertrek en benadrukt dat hij ook komend seizoen voor het team zal uitkomen. Ondertussen heeft de FIA officieel besloten om de termijnlimieten voor het presidentschap af te schaffen.

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