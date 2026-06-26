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Lewis Hamilton

Hamilton weegt titelkansen tegen Mercedes: "Ik heb dit eerder meegemaakt"

Lewis Hamilton — Foto: © IMAGO

Hamilton weegt titelkansen tegen Mercedes: "Ik heb dit eerder meegemaakt"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton meent dat de strijd om het wereldkampioenschap nog lang niet beslist, al erkent hij dat Mercedes op dit moment de absolute maatstaf is in de Formule 1. De Ferrari-coureur stelt dat hij zich door zijn jarenlange ervaring niet laat afleiden door de titelstrijd en dat de focus puur op de eerstvolgende race ligt.

De uitspraken van de Brit volgen kort na zijn indrukwekkende overwinning tijdens de Grand Prix van Spanje eerder deze maand, wat zijn eerste zege in dienst van de Scuderia markeerde. Met die overwinning in Barcelona doorbrak hij de reeks van Mercedes, dat de eerste zes races van het seizoen 2026 op dominante wijze wist te winnen. Door dit resultaat is Hamilton inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats in het rijderskampioenschap, waar hij de achtervolging heeft ingezet op de jonge WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

Strijd met Mercedes

Ondanks zijn recente succes en de opmars in het klassement weigert de routinier te ver vooruit te kijken naar een mogelijke achtste wereldtitel. Hamilton benadrukt voor de camera's van de Formule 1 dat hij door zijn rijke historie in de sport precies weet wat er gevraagd wordt tijdens een intense titelstrijd. "Wat betreft het kampioenschap laat ik dat soort dingen... Ik heb dit eerder meegemaakt. Ik weet wat me te doen staat, we hebben nog een lange weg te gaan", vertelt hij over de huidige stand van zaken in het kampioenschap. Voor de aanstaande race in Spielberg verandert er dan ook niets aan de methodiek van de ervaren coureur. "We komen dit weekend niet aan met het kampioenschap in ons achterhoofd, we denken aan dit weekend en proberen zo goed mogelijk te presteren", aldus de huidige nummer twee in de WK-stand.

Geweldig team

Om daadwerkelijk een serieuze gooi te doen naar de titel, zal Ferrari een aanzienlijke achterstand moeten goedmaken op de Duitse renstal. Antonelli verdedigt momenteel een voorsprong van 41 punten op Hamilton, terwijl ook George Russell met 106 punten nog altijd een factor van belang is in de top van het klassement. De winnaar van de meest recente Grand Prix in Spanje is zich terdege bewust van de huidige krachtsverhoudingen op de grid. "Mercedes is het team dat verslagen moet worden, ze hebben al het andere gewonnen en zijn dit jaar gewoonweg ongelooflijk", prijst hij de prestaties van zijn voormalige werkgever. "Ze hebben een geweldige auto, een fantastisch team, een kampioenschapsteam. We hebben dus een flinke strijd voor de boeg en iedereen zal de rest van het jaar alles moeten geven om überhaupt in de buurt te komen en met ze te concurreren, maar ik denk niet dat het onmogelijk is", besluit de strijdbare Brit.

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