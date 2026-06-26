Eerder deze week was daar het bericht dat Nikola Tsolov heeft zich verzekerd zou hebben van een stoeltje in de Formule 1 voor het seizoen van 2027. De Bulgaarse coureur maakte volgens berichten volgend jaar de overstap naar het team van Racing Bulls. Dat wordt nu echter weer door een andere bron ontkracht.

De coureur, die ook wel bekendstaat als 'The Bulgarian Lion', is momenteel bezig aan een sterk debuutjaar in de Formule 2. Namens Campos Racing strijdt de rijder mee om de titel en bezet hij de tweede plaats in het kampioenschap, met een achterstand van slechts zes punten op de leider. Eerder dit jaar wist Tsolov al drie overwinningen te boeken, waaronder de hoofdrace in Australië en de sprintrace in Miami. Ook in Barcelona leek hij recent als tweede te eindigen, al werd dit na een tijdstraf omgezet in een vierde positie. Met deze prestaties helpt de voormalig kampioen van de Spaanse Formule 4 zijn werkgever Campos Racing momenteel aan de leiding in het teamklassement. Vorig jaar eindigde de belofte nog als tweede in het Formule 3-kampioenschap.

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Toch ander verhaal

Afgelopen bericht kwam SoyMotor met de mededeling dat de Red Bull-leiding al beslist zou hebben en ervoor gekozen had om Tsolov nu al een stoeltje voor volgend jaar te garanderen. Deze zou dan bij aanblijven van Max Verstappen de kop kosten bij Liam Lawson, terwijl bij een vertrek van de Nederlander er andere verschuivingen plaats zouden vinden. De doorgaans betrouwbare Thomas Maher komt nu echter met een heel ander verhaal op de proppen: "Ik heb van meerdere bronnen de verzekering gekregen dat Nikola Tsolov nog niet door Racing Bulls is gecontracteerd, noch enige toezegging in die richting heeft gekregen. Beslissingen over de coureurs worden pas veel later in het seizoen genomen, en de prestaties van zowel Lawson als Lindblad staan ​​niet ter discussie."

Am assured by multiple sources that Nikola Tsolov has not been signed by Racing Bulls, or given any assurances as to the same.



Driver decisions to be made much later in the season, and the performances of both Lawson and Lindblad are not in question. #F1 #AustrianGP — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) June 25, 2026

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