Internet pakt Verstappen aan na wraakactie, 'Titelstrijd zou spannend zijn zonder Newey' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is raceweek en we werken toe naar de Grand Prix van Hongarije. Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo is de wraakactie van Max Verstappen tijdens zijn simrace niet in goede aarden gevallen op social media. Mark Webber wijst naar een extreem spannende titelstrijd, als Adrian Newey niet in de Formule 1 zou zitten en James Vowles verwacht dat Mercedes met het zeropod-concept een jaar heeft weggegooid. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Vowles: 'Zou een jaar kunnen duren voordat Mercedes Red Bull uit kan dagen'

De teambaas van Williams, James Vowles, verwacht dat Mercedes er misschien een jaar over gaat doen om Red Bull Racing uit te dagen. Vowles is als voormalig rechterhand van Toto Wolff goed op de hoogte van de situatie binnen Mercedes en denkt dat het team een jaar heeft weggegooid, door in te zetten op het zeropod-concept. Hele artikel lezen? Klik hier

Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Hongarije

De Formule 1 maakt zich op voor ronde twaalf van het kampioenschap, dat op de Hungaroring zal gaan plaatsvinden. De Grand Prix van Hongarije is de eerste race van de double header, die volgende week in België wordt afgesloten. Om niets van het spektakel te hoeven missen, zet GPFans de afzonderlijke programma's van de diverse uitzendgemachtigden op een rij. Hele artikel lezen? Klik hier

Mark Webber

Webber over Newey en Verstappen: "Zonder Newey zou titelstrijd spannend zijn"

Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber ziet een perfecte samenwerking tussen Adrian Newey en Max Verstappen. De Australiër is van mening dat de dominantie van Red Bull dit seizoen vooral gecreëerd wordt door de ontwerper van Red Bull Racing. Hele artikel lezen? Klik hier

Social media over agressieve Verstappen in simrace: "Neem aan dat hij verbannen wordt?"

Max Verstappen heeft zich tijdens de Golden Toast Grand Prix op Spa-Francorchamps niet populair gemaakt bij enkele groepen fans. De Nederlander reed tijdens de virtuele race bewust een concurrent van de baan en werd daardoor gediskwalificeerd. Op social media wordt de actie afgekeurd. Hele artikel lezen? Klik hier

Zo werkt het nieuwe experimentele kwalificatieformat in Hongarije

Aankomend weekend in Hongarije zal de Formule 1 een nieuwe opzet voor de kwalificatie gaan testen. Dat houdt in dat de coureurs de banden krijgen voorgeschreven voor elke sessie in de kwalificatie. Het doel is om het aantal setjes banden terug te dringen, daarnaast zou het volgens Mario Isola meer strategische opties bieden. Hele artikel lezen? Klik hier