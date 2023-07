Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 18:26 - Laatste update: 18:36

Aankomend weekend in Hongarije zal de Formule 1 een nieuwe opzet voor de kwalificatie gaan testen. Dat houdt in dat de coureurs de banden krijgen voorgeschreven voor elke sessie in de kwalificatie. Het doel is om het aantal setjes banden terug te dringen, daarnaast zou het volgens Mario Isola meer strategische opties bieden.

Het was de bedoeling om het experiment in eerste instantie tijdens het Grand Prix-weekend in Emilia-Romagna te testen. Dat weekend ging echter niet door, vanwege de zware regenval in het gebied. In Hongarije zou dan de tweede test zijn, maar door het wegvallen van Imola, wordt dit dus de vuurproef. In Monza zal voor de tweede keer worden getest met het nieuwe format en daarna is het aan de FIA, F1 en de teams om een akkoord te geven.

Artikel gaat verder onder video

Kwalificatie opzet

Het gaat dus in de nieuwe opzet vooral anders op het gebied van het gebruik van de banden. Zo zullen alle coureurs tijdens Q1 verplicht op de harde banden hun tijden moeten gaan neerzetten. Voor Q2 geldt dat de rijders gebruik moeten maken van de gele banden en in Q3 is het rode rubber verplicht. Daarmee gaat het aantal gebruikte setjes banden van dertien naar elf per coureur. Ook moet het volgens Isola meer strategische opties bieden, zo legt hij uit in het persbericht van Pirelli. Dit alles geldt natuurlijk alleen in droge weersomstandigheden.