Maandag 17 juli 2023 15:16 - Laatste update: 15:34

Max Verstappen staat er momenteel niet goed op bij een aantal fans, die hem op social media aan de schandpaal nagelen na zijn 'agressieve' actie tijdens de Golden Toast Grand Prix op Spa-Francorchamps. Tijdens een simrace reed Verstappen een concurrent bewust van de baan, waarop hij werd gediskwalificeerd.

Als Verstappen niet aan het racen is op een echt circuit, dan is hij wel te vinden op een virtuele baan. Vanuit zijn simulator neemt hij regelmatig deel aan simraces, zo ook afgelopen weekend. Met Team Redline verscheen hij aan de start van de Golden Toast Grand Prix, die plaatsvond op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps. Maar in plaats van een race, vocht Verstappen voornamelijk een persoonlijke vete uit met Sven-Ole Haase, een concurrent. Verstappen werd door de Duitser aangetikt, waardoor hij zijn Team Redline-teamgenoot Diogo Pinto raakte. Verstappen en zijn collega's spinden en verloren behoorlijk wat plekken.

Verstappen ramt bewust concurrent de muur in

Later in de wedstrijd wist Verstappen de aansluiting weer te vinden en sloot hij aan achter de veroorzaker van het eerdere voorval: Haase. Verstappen zag zijn kans schoon revanche te nemen. In plaats van te remmen, ging hij volgas door Les Combes en ramde hij Haase bewust van de baan af. De Duitser ging door het grind en klapte in de muur. Zijn race zat erop. Verstappen kon wel door, maar zag zichzelf gediskwalificeerd worden. Bij een diskwalificatie blijft het echter niet, als het aan de fans ligt. Zij vinden dat de agressie van Verstappen niet thuishoort in het simracen en roepen op hem te verbannen van iRacing.

Fans roepen op tot verbannen Verstappen van iRacing

"Ik zweer dat je verbannen wordt van iRacing vanwege dit soort gedrag? Of zal hij ermee wegkomen omdat hij Max Verstappen is?", zo schrijft iemand op Twitter. Een ander schrijft: "Mensen zijn letterlijk voor het leven verbannen uit Esports voor dit soort acties. Maar goed, het is 'F1-wereldkampioen Max Verstappen'. De enige man in het veld wiens hoofdtaak niet simracen is, maar toch reageert hij alsof dat contact in T1 zijn carrière heeft vernietigd." Weer een ander sluit zich hier bij aan: "Als iemand anders dit zou doen, zouden ze worden geschorst, maar omdat het Max Verstappen is, komt hij er weer mee weg."

Of Verstappen daadwerkelijk verbannen wordt voor zijn wraakactie, valt te bezien. De Golden Toast Grand Prix viel niet onder de officiële races die bijdragen aan de iRacing-statistieken. Zodoende kan het gezien worden al een veredelde 'oefenwedstrijd'. En hoewel de actie van Verstappen alles behalve netjes was, is het juist Haase die in simracewereld bekend staat als een onsportieve coureur.

Hieronder een greep uit de reacties:

I swear you get banned from iracing for behaviour like this? Or will he get away with it because he's Max Verstappen? https://t.co/kjAtH5Hi6l — Jamez (@F1Jamez) July 16, 2023

People have literally been banned for life from Esports for these kind of actions



But hey , it's "F1 world champion Max verstappen"

The only guy in the field who's main job is not sim racing but still reacts like that contact at t1 destroyed his career — Dev singh (@singhdev872) July 17, 2023

He gets away with worse for being max verstappen in real world f1, why wouldn't he get away with it in iracing? — Daniel sem paciência (@DanielJesusRib1) July 16, 2023

Be max verstappen and you can do what you want 🤷🏽‍♂️ — ZayRazor (@RazorBBV) July 16, 2023

Not the first time he's done this now. How can he come out saying that he takes it seriously and it's not just a game and then be deliberately taking people out? Just because someone took you out doesn't mean you have the right to deliberately take them out yourself, grow up Max. https://t.co/3A88jqp4Dm — Josh Hart (@JH_F1_44) July 15, 2023

This man is the current two-time world champion in the highest class of motorsport😭 — Horatio Velveteen (@GregandLarryB99) July 15, 2023