Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Hongarije

De Formule 1 maakt zich op voor ronde twaalf van het kampioenschap, dat op de Hungaroring zal gaan plaatsvinden. De Grand Prix van Hongarije is de eerste race van de double header, die volgende week in België wordt afgesloten. Om niets van het spektakel te hoeven missen, zetten we hieronder de afzonderlijke programma's van de diverse uitzendgemachtigden.

Na een weekend rust gaat het spektakel deze week weer van start in Boedapest. Max Verstappen is bezig met een sterke reeks. Zo was de zege op Silverstone de zesde overwinning op rij en dus gaat de Nederlander op jacht naar nummer zeven. Teamgenoot Sergio Pérez staat nog altijd tweede in het kampioenschap, maar zal er alles aan moeten gaan doen om Fernando Alonso van zich af te houden. Mercedes, McLaren, Aston Martin en Ferrari wisselen elkaar telkens af als tweede beste team en de vraag is welke van die formaties het in Hongarije voor elkaar zal krijgen.

F1 TV Pro

Het wordt een bomvol weekend op de Hungaroring, want niet alleen de Formule 1 komt in actie. Ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup zijn aanwezig in Hongarije. Het levert het volgende schema op:

Donderdag 20 juli 16:30 uur - 17:00 uur Weekend warm-up Vrijdag 21 juli 09:55 uur - 10:40 uur F3 Training Vrijdag 21 juli 11:05 uur - 11:50 uur F2 Training Vrijdag 21 juli 13:30 uur - 14:30 uur F1 eerste vrije training Vrijdag 21 juli 15:05 uur - 15:35 uur F3 kwalificatie Vrijdag 21 juli 16:00 uur - 16:30 uur F2 kwalificatie Vrijdag 21 juli 17:00 uur - 18:00 uur F1 tweede vrije training Vrijdag 21 juli 18:35 uur - 19:20 uur Porsche Supercup training Zaterdag 22 juli 09:50 uur - 10:35 uur F3 Sprintrace Zaterdag 22 juli 11:20 uur - 11:50 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 22 juli 12:30 uur - 13:30 uur F1 derde vrije training Zaterdag 22 juli 14:15 uur - 15:05 uur F2 Sprintrace Zaterdag 22 juli 15:30 uur - 15:55 uur F1 voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 22 juli 16:00 uur - 17:00 uur F1 kwalificatie Zaterdag 22 juli 17:00 uur - 17:40 uur F1 nabeschouwing kwalificatie Zondag 23 juli 08:25 uur - 09:15 uur F3 hoofdrace Zondag 23 juli 10:05 uur - 11:10 uur F2 hoofdrace Zondag 23 juli 12:00 uur - 12:35 uur Porsche Supercup race Zondag 23 juli 14:00 uur - 14:55 uur Voorbeschouwing race F1 Zondag 23 juli 15:00 uur - 17:00 uur Grand Prix van Hongarije Zondag 23 juli 17:00 uur - 17:40 uur Nabeschouwing race F1

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 21 juli 13:20 uur F1 eerste vrije training Vrijdag 21 juli 15:00 uur F3 Kwalificatie Vrijdag 21 juli 15:50 uur F2 kwalificatie Vrijdag 21 juli 16:50 uur F1 tweede vrije training Vrijdag 21 juli 18:05 uur Studio Formule 1: Hongarije Shakedown Zaterdag 22 juli 09:45 uur F3 Sprintrace Zaterdag 22 juli 11:10 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 22 juli 12:20 uur F1 derde vrije training Zaterdag 22 juli 14:05 uur F2 Sprintrace Zaterdag 22 juli 15:25 uur F1 Kwalificatie Zondag 23 juli 08:10 uur F3 hoofdrace Zondag 23 juli 09:55 uur F2 hoofdrace Zondag 23 juli 11:50 uur Porsche Supercup race Zondag 23 juli 13:55 uur Grand Prix van Hongarije

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken. Zo zal op vrijdag het Race Café te zien zijn en op zondag wordt er ook een voor- en nabeschouwing om de Grand Prix van Hongarije heen gebouwd.

Vrijdag 21 juli 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 22 juli 17:30 uur Formule 1: GP van Hongarije Kwalificatie (samenvatting) Zondag 23 juli 14:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 23 juli 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race op de Hungaroring nabespreken om 16:57 uur op NPO 1.