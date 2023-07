Lars Leeftink

Maandag 17 juli 2023 12:49 - Laatste update: 12:52

Mark Webber heeft beweerd dat de samenwerking tussen topontwerper Adrian Newey en tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen "een probleem" veroorzaakt voor de Formule 1. De voormalig F1-coureur is van mening dat de dominantie van Red Bull dit seizoen vooral gecreëerd wordt door de ontwerper van Red Bull Racing.

Verstappen geeft dit seizoen een vervolg op zijn dominante seizoen 2022 door nog dominanter te rijden in de RB19 van dit seizoen. Teamgenoot Sergio Pérez heeft twee races gewonnen in 2023, Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar sindsdien is Verstappen ongeslagen. Het natuurlijke talent van de tweevoudig wereldkampioen valt niet te ontkennen, maar de snelheid van zijn Red Bull-auto dit seizoen is zo groot dat velen zich afvragen hoeveel van zijn succes kan worden toegeschreven aan rijvaardigheid alleen. Volgens Webber, die tussen 2007 en 2013 voor Red Bull reed, is het Newey waar de Formule 1 de extreme dominantie van Verstappen te danken heeft.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Surer: 'Verstappen zou bij een team in het middenveld ook races winnen'

Webber over Newey

Tegenover ITV bespreekt Webber het duo en vooral de impact van Newey op het succes van Red Bull: “Ik denk dat het een probleem is als je Max Verstappen en Adrian Newey bij elkaar zet. Adrian Newey [heeft] nu meer dan 200 Grand Prix-overwinningen als ontwerper. Adrian heeft naar alle waarschijnlijkheid nog een paar jaar te gaan, hij zei dat hij richting het einde [van zijn carrière] begint te gaan. Als Adrian er niet was geweest, zou het kampioenschap spannender zijn.”

Verstappen in 2023

Op weg naar de Grand Prix van Hongarije aankomend weekend heeft Verstappen momenteel een voorsprong van 99 punten op Pérez in het kampioenschap dankzij acht zeges na tien races. De Nederlander heeft zes zeges op rij geboekt en gaat in bloedvorm richting Boedapest. Red Bull zelf heeft 208 punten voorsprong op Mercedes in het constructeurskampioenschap. In beide kampioenschappen lijkt Red Bull bijna halverwege het seizoen alles stevig onder controle te hebben.