Lars Leeftink

Maandag 17 juli 2023 11:31 - Laatste update: 12:05

Marc Surer snapt de vergelijkingen waar Max Verstappen mee te maken krijgt. De Nederlander is vaak al vergeleken met Ayrton Senna, en volgens de voormalig F1-coureur van Arrow is dit meer dan terecht. Surer denkt dat Verstappen ook bij een team in het middenveld races zou winnen in de Formule 1.

De Nederlander is tweevoudig wereldkampioen en de kans is vrij groot dat hij na dit seizoen drievoudig wereldkampioen is. De Nederlander won acht van de tien races in 2023 en heeft momenteel zes races op rij gewonnen. Tegenover Formel1.de zegt Surer dat hij bekend is met het feit dat Verstappen graag een auto heeft met meer overstuur, maar volgens de Zwitser kan hij met bijna elke setup prima presteren. "Buiten de stratenraces kon hij nog altijd toeslaan, ook toen de auto onderstuur had. Hij is een supertalent en kan zich aan de auto aanpassen, maar hij wil gewoon de bolide hebben zoals hij die graag ziet. Het aanpassingsvermogen maakt Verstappen ook één van de meest complete coureurs."

Verstappen wint in elke auto races

Volgens Surer is Verstappen de beste coureur in 2023. "Zeker op dit moment. Dat kan altijd veranderen, maar nu is hij echt de dominante kracht." Vervolgens laat Surer weten dat Verstappen ook in een auto die in het middenveld actief is, races zou winnen. "Ik weet zeker dat hij bij een team in het middenveld de mogelijkheid zal hebben om races te winnen. Hij is simpelweg bovengemiddeld getalenteerd en hij heeft ook het zelfvertrouwen. Hij weet wat hij kan, hij weet hoe hij iets moet doen en dan kan hij ook mensen aansturen. Daarin is hij echt volwassen geworden. Heel indrukwekkend."

Senna en Verstappen

De afgelopen jaren is Verstappen al vaak vergeleken met F1-legende Senna, een vergelijking waar Surer wel in kan komen. "Dat zie ik ook, zeker weten. Die vastberadenheid, ook tijdens inhaalacties, dat had Senna ook. Het is alles of niets. Hij is een echte racecoureur. Veel van de huidige coureurs hebben de juiste mentaliteit niet, maar Max absoluut wel."