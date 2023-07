Lars Leeftink

Maandag 17 juli 2023 10:47 - Laatste update: 11:47

Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Sebastian Vettel heeft onthuld dat hij in gesprek is met de Formule 1 en F1 CEO Stefano Domenicali over een mogelijke rol binnen de organisatie van F1. Hij heeft al wat 'ideeen' voor de toekomst.

Vettel, die met pensioen ging na zijn vertrek bij Aston Martin aan het einde van het seizoen 2022, sprak zijn bereidheid uit om 'nieuwe wegen te verkennen' en bij te dragen aan de toekomstige plannen van de Formule 1. Tegenover The Race gaat Vettel in op de mogelijkheid van een rol binnen de sport. "We zullen zien, maar ik heb wat ideeën. Ik ben eerder dit jaar in Monaco geweest. Ik had toen een zeer goede ontmoeting met [F1-president] Stefano [Domenicali]."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo: "Als ik in 2024 kampioen zou worden, ga ik niet met pensioen"

Enorme verantwoordelijkheid voor F1

Met ongeveer een half miljoen toeschouwers bij de recente Grand Prix van Groot-Brittannië, benadrukte Vettel nog maar eens de noodzaak voor de Formule 1 om de goede kant op te gaan en duurzaamheid te omarmen. "Afgezien van de directe vervuilende auto's, heeft de Formule 1 een enorme verantwoordelijkheid omdat het een heel groot evenement is. Er komen veel mensen kijken, afgelopen weekend had je zo'n 500.000 mensen tijdens de Britse Grand Prix. Er komt dus veel meer bij kijken dan alleen de auto's, maar de auto's ziet natuurlijk iedereen."

Vettel wil helpen

Hoewel Vettel niet in wil gaan op specifieke details over zijn mogelijke rol, geeft de betrokkenheid van Vettel aan dat hij toegewijd is om binnen de F1-gemeenschap positieve ontwikkelingen te stimuleren. "Het is belangrijk dat het de goede kant op gaat. Maar ik ben in gesprek [met F1] en ik heb enkele ideeën. Ik zal zien wat de toekomst brengt.” De expertise en het perspectief van Vettel zullen ongetwijfeld bijdragen aan de voortdurende transformatie van de Formule 1, vooral nu de sport vanaf 2026 een nieuw tijdperk van verduurzaming ingaat. Het gaat ervoor zorgen dat het een meer duurzame en verantwoorde toekomst omarmt.