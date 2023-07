Lars Leeftink

Maandag 17 juli 2023 08:41 - Laatste update: 08:43

Daniel Ricciardo denkt dat hij eerder het voorbeeld van Max Verstappen en Lewis Hamilton zou volgen dan van Nico Rosberg als hij in 2024 wereldkampioen zou worden. De Australiër denkt niet dat hij meteen met pensioen zou gaan zoals Rosberg, maar daarna nog jaren door zou willen om mogelijk nog meer te winnen.

Of de Australiër ooit de kans gaat krijgen zal voor zowel de buitenwereld als voor Ricciardo zelf een vraagteken zijn. De Australiër leek bij Red Bull op de goede weg, maar kwam vervolgens Verstappen tegen. Zijn overstap naar Renault en McLaren bleek vervolgens geen stap in de richting van een kampioenschap te zijn, waarna hij eind 2022 besloot een jaar rust te nemen. Dit bleek echter maar een paar maanden te zijn, want vanaf deze week zit hij tijdens de Grand Prix van Hongarije weer achter het stuur. Hij gaat Nyck de Vries voor de rest van 2023 vervangen bij AlphaTauri vanwege de teleurstellende resultaten van de Nederlander. De hoop van Ricciardo zal zijn dat hij dit seizoen kan overtuigen en in 2024 wellicht een kans krijgt bij Red Bull om echt te strijden voor een titel, iets wat de Australiër nog nooit heeft kunnen doen.

Ricciardo wereldkampioen

In gesprek met Crash.net wordt Ricciardo gevraagd naar wat hij zou doen als hij na al die jaren in de Formule 1 wereldkampioen zou worden. “Als ik wereldkampioen word, weet ik niet of ik met pensioen ga. Want dat zou betekenen dat het goed gaat met mij. Als ik volgend jaar een wereldtitel zou winnen? Nee, dan zou ik niet met pensioen gaan. Maar als ik er over vijf jaar één zou winnen, zou ik misschien zeggen dat het een geweldige manier is om te stoppen.”

Enge gedachte

Volgens Ricciardo zijn sommige coureurs inmiddels gewend aan het strijden om kampioenschappen, iets wat voor Ricciardo niet het geval is. Voor hem zou het winnen van een titel niet automatisch betekenen dat hij met pensioen zou gaan zoals Rosberg dat na zijn kampioenschap in 2016 deed. “Als je zo lang op dit geweldige, euforische niveau hebt geleefd, is de gedachte om dat [de wereldtitel] te verliezen misschien eng. En dat begrijp ik. Zolang dat niet hetgeen is dat je ervan weerhoudt om met pensioen te gaan, is er niets aan de hand.” Op basis van zijn bericht maandagochtend op Twitter is Ricciardo in ieder geval blij om in 2024 weer terug te zijn in de Formule 1.