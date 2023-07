Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft zich uitgelaten over de line-up van Red Bull Racing in 2024. Hij suggereert dat Daniel Ricciardo bij AlphaTauri wordt klaargestoomd om het zitje van Sergio Pérez in 2024 over te nemen.

Nyck de Vries kreeg afgelopen week te horen dat zijn tijd bij AlphaTauri erop zat. De Nederlander kon in de tien wedstrijden die hij in de Formule 1 kreeg, Helmut Marko niet overtuigen. Het gevolg was de vervanging van De Vries door Ricciardo. De goedlachse Australiër keerde eind vorig jaar terug bij Red Bull Racing en hoewel hij in eerste instantie een vol seizoen rust wilde nemen, gaat The Honey Badger aankomend weekend in Boedapest aan zijn tweede leven in de Formule 1 beginnen.

Mark niet bang om in te grijpen

Er is door Marko geen pad naar Red Bull Racing uitgestippeld voor Ricciardo, maar het is een publiek geheim dat de Australiër wordt getest, voor het zitje naast Max Verstappen. Uiteindelijk is het doel van Ricciardo om ook weer terug te keren bij Red Bull, zo maakte hij onlangs bekend. Pérez heeft nog altijd een contract voor volgend jaar op zak, maar bij de situatie van De Vries is al gebleken dat dat niets waard is, als Marko zijn keuze heeft gemaakt.

Ricciardo wordt klaargestoomd voor Red Bull

Ook Schumacher vermoedt bij Sky Deutschland dat de enige reden dat Ricciardo weer in de sport zit, is om Pérez op den duur te vervangen. "Voor mij ziet het ernaar uit dat als Daniel Ricciardo in de resterende races goed presteert in de AlphaTauri, hij volgend jaar naast Max Verstappen zit. Want ik geloof niet dat ze Pérez zullen houden als hij volgend jaar op dezelfde manier doorgaat", aldus Ralf.