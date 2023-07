Lars Leeftink

James Vowles gelooft dat Mercedes er wel een jaar over kan doen voordat het weer richting een team kan gaan dat als titelconcurrent van Max Verstappen en Red Bull Racing gezien mag worden. Dit denkt de voormalig werknemer van Mercedes en de huidige teambaas van Williams nadat Mercedes de verkeerde keuze had gemaakt wat betreft het concept van de W13 en W14.

De Silver Arrows wonnen acht opeenvolgende jaren het constructeurskampioenschap tot het jaar 2021, maar na een nieuwe reeks regels en voorschriften die vorig jaar zijn ingegaan heeft het team het stokje over moeten geven aan Red Bull. Sindsdien heeft het zero-sidepods concept ervoor gezorgd dat Mercedes moeite had om hun oude glorie terug te vinden, waarna het team aan het begin van dit seizoen stopte met het concept. Hoewel Mercedes zeker niet ver is weggezakt en het tweede staat bij de constructeurs, heeft het team slechts één race gewonnen sinds het einde van het seizoen 2021. George Russell won eind vorig seizoen de Grand Prix van Brazilië.

Verkeerde richting

Vowles, die sinds dit seizoen teambaas is bij Williams, maakte deel uit van de succesvolle organisatie van Mercedes voordat hij eind vorig seizoen vertrok. Vowles geeft toe dat het team een jaar achterloopt in ontwikkeling, maar gelooft dat ze met wat geduld terug kunnen keren aan de top. "De kloof is kleiner geworden in vergelijking met eerder dit seizoen. Het zal alleen even duren voordat dit gebeurt [het gat echt gedicht is]", vertelde Vowles tegenover L'Equipe. "Ik denk dat Mercedes een jaar aan ontwikkeling heeft verloren terwijl ik daar was, simpelweg omdat de richting die ze insloegen [zero-sidepods] heel anders was dan die van de rest van de grid."

Mercedes moet geloven

Vowles denkt dat Mercedes er goed aan heeft gedaan om van het concept af te stappen en denkt dat het team moet geloven in hun werknemers en het plan. “Soms moet je geloven in wat je doet. Dat is wat ze nu doen. Het moet duidelijk zijn dat Mercedes niet de goede kant op gaat. Maar dit jaar is niet verloren. Ze krijgen het echter niet uitgewist in een week tijd. Wat je zult zien is dat ze langzaam zullen beginnen om het pakket te leren kennen en hoe ze het kunnen ontwikkelen, omdat het een ongelooflijke organisatie is. Ze zullen weer op de voorgrond treden, maar ik denk dat ze daar nog zes tot twaalf maanden over zullen doen.”