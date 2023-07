Lars Leeftink

Zaterdag 15 juli 2023 21:59

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen er meerdere steunbetuigingen binnen voor Nyck de Vries, onder meer van Formule E-coureur Mitch Evans en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, liet Jack Plooij weten te denken dat Daniel Ricciardo met een speciaal doel bij AlphaTauri neer is gezet door Red Bull, werd bekend dat Viaplay in Nederlander actief lijkt te blijven en werd Lewis Hamilton uitgeroepen als achtvoudig wereldkampioen. Dit is de GPFans Recap van 15 juli.

Vettel over ontslag De Vries bij AlphaTauri: "Het is hard en wreed"

Sebastian Vettel, dit jaar voor het eerst bezig aan een jaar waarin hij niet in de Formule 1 rijdt, heeft gereageerd op het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri. De aanstelling van Daniel Ricciardo, die na een halfjaar weer terugkeert als vaste coureur in de Formule 1, is volgens de Duitser een mooie beloning. Vettel heeft wel medelijden met De Vries. Meer lezen? Klik hier!

Vader Norris blijft geloven: "Lando degene die Verstappen moet gaan verslaan"

Volgens Adam Norris gaat zoon Lando Norris degene zijn die de komende jaren de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing gaat doorbreken. In 2022 en 2023 heeft geen enkele andere coureur een vuist weten te maken, maar de vader van Norris weet zeker dat Lando hiertoe in staat is als hij van McLaren de auto krijgt. Meer lezen? Klik hier!

Woerts: "Alle speculaties kunnen de ijskast in, Formule 1 blijft bij Viaplay"

Het is duidelijk dat de Viaplay Group er op financieel gebied niet florissant voorstaat, maar voor nu lijkt het in Nederlander wel prima te gaan. Hoewel dat van buitenaf niet logisch lijkt, bevestigt de directeur van de Benelux Peter Nørrelund tegenover Chris Woerts dat het bedrijf niet van plan is om uit Nederland te vertrekken. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton door actrice op startgrid uitgeroepen tot 'achtvoudig' wereldkampioen

Lewis Hamilton is als achtvoudig wereldkampioen uitgeroepen door een actrice tijdens een interview met Channel 4 op de startgrid. Dit gebeurde voor aanvang van de Britse Grand Prix die afgelopen zondag werd verreden op Silverstone. Ook de actrice is dus van mening dat de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 oneerlijk is verlopen. Meer lezen? Klik hier!

Evans begrijpt niets van vroegtijdig ontslag De Vries: 'Situatie is een beetje wreed voor Nyck'

Mitch Evans, Formule E-coureur, heeft enorm te doen met voormalig collega Nyck de Vries. De Vries werd eerder deze week de laan uit gestuurd door AlphaTauri. Evans, die zaterdag de eerste Formule E-race van het weekend in Rome won, vindt het jammer dat de Nederlander niet meer de tijd heeft gekregen. Zeker aangezien teamgenoot Yuki Tsunoda wél de tijd en de ruimte kreeg om in zijn rol als coureur te groeien. Meer lezen? Klik hier!

Plooij wijst naar motief voor inpassen Ricciardo: "Wat laat hij in deze auto zien?"

Formule 1-commentator Jack Plooij is van mening dat de hoofdreden dat Daniel Ricciardo bij AlphaTauri is neergezet als vervanger van Nyck de Vries, alleen maar is om druk uit te oefenen op Sergio Pérez. De Mexicaan kent dit seizoen al een aantal matige kwalificaties en Helmut Marko laat dat niet ongestraft voorbij gaan. Meer lezen? Klik hier!