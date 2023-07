Kimberley Hoefnagel

Mitch Evans heeft enorm te doen met Nyck de Vries, die eerder deze week de laan uit gestuurd werd door AlphaTauri. Hij vindt het jammer dat de Nederlander niet meer de tijd heeft gehad, zeker aangezien Yuki Tsunoda wél de tijd en de ruimte kreeg om in zijn rol als coureur te groeien.

Eerder deze week bracht AlphaTauri het nieuws naar buiten dat De Vries vanaf het aankomende raceweekend in Hongarije vervangen zal worden door Ricciardo. Hoewel de geruchten al langer de ronden deden, kwam de aankondiging toch een aantal races vroeger dan men in eerste instantie had verwacht. Men ging er aanvankelijk namelijk vanuit dat de Friese coureur in ieder geval tot de zomerstop achter het stuur van de AT04 zou zitten, maar hij zag zijn droom na slechts tien races al in duigen vallen. In de Formule E-paddock kan de Nederlander rekenen op steun. "Ik denk dat de hele situatie een beetje wreed is geweest voor Nyck", reageert Evans op het ontslag van De Vries in een exclusief interview met GPFans. Volgens de Formule E-coureur hielp het niet mee dat iedereen hoge verwachtingen van hem had door zijn geschiedenis in zowel de Formule 1 als Formule E. "Toen ging hij naar een nieuw team en de auto presteerde natuurlijk niet al te goed. Na anderhalve dag testen moet je direct racen, als je in zo'n situatie een rookie bent, dan krijg je niet direct een momentum, het is erg moeilijk om je achterstand in te halen."

"Dan moet hij het opnemen tegen een teamgenoot die een ontzettend moeilijk eerste jaar heeft gehad", vervolgt de Nieuw-Zeelander. "Ik bedoel, het spijt me, maar als je ook maar iemand bent, zou je Tsunoda na het eerste jaar niet houden. Hij had duidelijk veel Honda-ondersteuning die hem daar hield en hem daar nu nog steeds houdt." Hoewel Evans moet toegeven dat Tsunoda het vandaag de dag een stuk beter doet, benadrukt hij dat de Japanner hier ook wel een paar jaar de tijd voor heeft gekregen. Tijd die De Vries op zijn beurt weer niet heeft gekregen. "Yuki is snel, maar hij heeft ook nogal wat fouten gemaakt." Al met al had Evans graag gezien dat De Vries het seizoen gewoon af had mogen maken. "Misschien was het wel samengekomen en had hij wellicht op gelijke hoogte kunnen komen met Yuki of was hij wellicht zelfs wel sneller geweest."

"We weten dat Nyck een zeer capabele coureur is. Hij heeft veel dingen gewonnen, veel meer dan Yuki. Kreeg hij een eerlijke kans? In hun ogen, ja." Hoewel de 29-jarige snapt dat de mannen hogerop verbeteringen hadden willen zien, heeft hij wel het vermoeden dat er meer aan de hand is. " Ik denk dat er op de achtergrond ook iets groters speelt met Pérez en alles wat er gaande is. Het is erg moeilijk om iets van de politiek te snappen, zonder alle details te kennen. Maar, met mijn beperkte kennis over de situatie, denk ik dat het een beetje oneerlijk is. Het is erg wreed voor zo'n coureur om dit zo vroeg te doen. Maar dat is hun mentaliteit, ze staan ​​erom bekend en het gaat niet veranderen. Maar het zou gewoon leuk geweest zijn om hem het seizoen af te zien maken en een eerlijke kans te zien krijgen."

Slechts een aantal races na de start van het seizoen klonken er al geluiden dat de Red Bull-familie niet tevreden zou zijn met de stand van zaken. "Ik heb nooit in die positie gezeten, maar het gaat duidelijk niet helpen", vertelt Evans, gevraagd naar de impact van zo'n situatie op een coureur. "Ik denk dat er maar een paar coureurs zijn die daar beter van gaan presteren, maar ik weet niet hoe serieus de gesprekken waren. Ik kan niet voor Nyck spreken en ik kan niet voor Red Bull spreken, maar ik denk dat het een beetje te voorbarig is om zo vroeg te beginnen. Als je halverwege het seizoen zit, dan snap ik dat, maar zo vroeg is misschien een beetje voorbarig. Van wat ik heb begrepen, begonnen ze na een paar races al hun twijfels te uiten. Ik wens hem het beste en ik hoop dat hij weer op de been komt. Het is een zeer traumatische ervaring, denk ik, om mee te maken wat hij doormaakt. Dus ik hoop dat hij ergens op de grid een plekje kan vinden. Of het nu in de Formule E, WEC of iets anders is."