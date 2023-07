Lars Leeftink

Zaterdag 15 juli 2023 19:15 - Laatste update: 19:20

Als het aan Adam Norris ligt gaat zoon Lando Norris degene zijn die de komende jaren de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing gaat doorbreken. In 2022 en 2023 heeft niemand een vuist weten te maken, maar de vader van Norris weet zeker dat Lando hiertoe in staat is als hij van McLaren de auto krijgt.

Tot nu toe hebben Norris en Verstappen niet vaak met elkaar kunnen duelleren op de baan, iets wat de fans graag vaker willen zien. Daar waar Verstappen stukje bij beetje een betere auto kreeg en uiteindelijk sinds 2021 om de titel kan strijden, is Norris met McLaren vast blijven zitten in het middenveld of de subtop. Ook de vader van Norris zou vaker een duel tussen beide coureurs willen zien, want volgens hem kan Norris dit prima aan.

Norris concurrent van Verstappen?

In de podcast F1 Nation laat de vader van Norris weten dat hij aan het begin van de carrière van Lando Norris niet zeker wist of hij de Formule 1 ging halen. "Op de dag dat Lando zijn eerst F1-contract tekende op Monza [2018], dacht ik echt dat het 50/50 was of hij ooit in de Formule 1 zou komen. Hij was wel altijd snel, belachelijk snel." Inmiddels is het vertrouwen groot. "Hij gaat in staat zijn om de strijd met Max aan te gaan. Ik denk dat hij degene is die Max moet gaan verslaan. Dat denk ik echt."

Norris en Verstappen in Silverstone

Het is nog niet vaak gebeurd in de Formule 1, maar in Silverstone kwamen beide coureurs elkaar bij de start tegen. Norris begon beter aan de race en veroverde P1, maar moest een paar rondjes later Verstappen weer langszij laten gaan. Hij deed dit zonder al te veel te verdedigen, volgens de vader van Norris een bewuste keuze. "Ik denk dat Lando wist dat Max de eerste positie zou behouden, dus daarom wilde hij ervoor zorgen dat hij probleemloos de finish zou halen zonder tijd te verspillen en zijn banden op te branden. Hij wist dat de tweede plek geweldig zou zijn." Tot slot heeft de vader van Norris nog een waarschuwing in huis. "Later dit jaar gaan we de eerste plek nog pakken, daar geloof ik heilig in. Het juiste moment en de juiste plaats daarvoor gaan nog komen."