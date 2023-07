Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 juli 2023 08:41 - Laatste update: 10:18

Hoewel de laatste paar weken duidelijk is geworden dat de Viaplay Group er op financieel gebied niet florissant voorstaat, bevestigt de directeur van de Benelux Peter Nørrelund tegenover Chris Woerts, dat het bedrijf niet van plan is om uit Nederland te vertrekken.

De Scandinavische streamingdienst zit in zwaar weer. Zo is de koers op de beurs onlangs ingestort, zijn de toekomstplannen bijgesteld en moet er bezuinigd worden binnen het bedrijf. Topman Anders Jensen trok vanwege de tegenvallende cijfers zijn conclusies en heeft inmiddels plaats gemaakt voor een opvolger. De streamingdienst zendt, naast onder anderen het darten en het Premier League-voetbal, sinds 2022 ook de Formule 1 uit en er werd even gedacht aan een vervroegd vertrek uit Nederland. Woerts heeft met Nørrelund aan de telefoon gehangen en in De Oranjezomer geeft de sportmarketeer tekst en uitleg over de situatie bij de Scandinavische streamingdienst.

Artikel gaat verder onder video

'We will stay strong'

Viaplay heeft de Formule 1-uitzendrechten in handen tot en met 2024. Toch werd door de tegenvallende cijfers even gedacht of de partij een vervroegd vertrek uit Nederland zou kunnen aankondigen, maar niets van dat alles. "Ik heb Peter Nørrelund gebeld, dat is de baas van Viaplay in de Benelux. En hij zegt: 'We will stay strong in Nederland'. Dus, niks aan de hand. Ze blijven gewoon Formule 1 uitzenden. Alle speculaties kunnen de ijskast in, de prullenbak in. Formule 1 blijft bij Viaplay", zo schept Woerts duidelijkheid.

Dat het Viaplay nu op financieel gebied even niet voor de wind gaat, betekent nog lang geen vertrek uit Nederland, volgens Woerts. "Iedereen speculeert nu dat het met Viaplay heel slecht gaat. Het gaat ook wel slecht, 77 procent van de beurswaarde verloren. Maar iedereen denkt ook dat Ziggo de Formule 1-rechten gaat overnemen. Iedereen speculeert erover in de pers." Zo wijst hij alle berichten van een eventueel vertrek van de streamingdienst, naar het rijk der fabelen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Ziggo

Wel staat Ziggo achter de schermen klaar om een bod te doen voor nieuwe periode van de uitzendrechten in Nederland. Dat zou gaan om de periode vanaf 2025. Bij BNR zei Woerts daarover: "In augustus van dit jaar komen de rechten weer op de markt. Dan zal blijken of Viaplay de rechten behoudt, of dat deze naar een andere partij gaan, bijvoorbeeld het nog altijd zeer geïnteresseerde Ziggo Sport."