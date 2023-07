Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 juli 2023 12:36 - Laatste update: 12:36

Volgens Formule 1-commentator Jack Plooij is de hoofdreden dat Daniel Ricciardo bij AlphaTauri is neergezet, alleen maar om druk uit te oefenen op Sergio Pérez. De Mexicaan kent dit seizoen al een aantal matige kwalificaties en Helmut Marko laat dat niet ongestraft voorbij gaan.

Deze week werd bekend dat Ricciardo het zitje van Nyck de Vries bij AlphaTauri gaat overnemen. De Nederlander werd bij het zusterteam van Red Bull Racing gehaald als vervanger van de vertrokken Pierre Gasly. De Vries had zijn zitje te danken aan het resultaat in Monza, vorig jaar. Daar wist hij als vervanger van Alexander Albon punten bij zijn debuut te scoren. Toch ging het De Vries in 2023 niet voor de wind. Het seizoen begon degelijk, maar al snel kwamen de fouten, de schade en het verschil tussen hem en zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda. Het heeft ertoe geleid dat De Vries per direct geen coureur van AlphaTauri is. Red Bull leent haar derde rijder uit aan het zusterteam en dus is Ricciardo weer terug op de startgrid.

Artikel gaat verder onder video

'Dan is het wel een keertje klaar'

Volgens Plooij is het een tweeledige keuze van Marko geweest. Zo is het enerzijds drukken zetten op Pérez, anderzijds is het team ook razend benieuwd naar wat Ricciardo kan in de AlphaTauri. In het Race Café wijst Plooij naar het krediet van Pérez, die op dit moment nog altijd de tweede plek in het klassement bezet. "Natuurlijk gaan ze echt niet zomaar de nummer twee uit het kampioenschap wippen, maar als hij nog zestien keer niet in Q3 weet te komen, dan is het wel een keertje klaar", zo legt hij uit.

Pérez moet 'koppie erbij houden'

Toch heeft het volgens Plooij niet alleen met Pérez te maken. "Ik denk dat Helmut Marko ook wel wil zien hoe snel Ricciardo in deze auto is. Wat kan hij in de auto laten zien? Heeft hij het nog?", zo vermoedt Plooij waar Marko over aan het nadenken is. Mocht Ricciardo in positieve zin opvallen, dan wordt er volgens Plooij gezaagd aan de stoelpoten van Pérez. "Dan gaat hij [Marko] een keer tegen Pérez zeggen: 'Vriend, even goed erbij blijven met je koppie.' En anders zet hij gewoon Ricciardo in die Red Bull", aldus Plooij.