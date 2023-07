Lars Leeftink

Sebastian Vettel heeft gereageerd op het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri en de aanstelling van Daniel Ricciardo, die na een halfjaar weer terugkeert als vaste coureur in de Formule 1.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed sprak Vettel met ITV, geciteerd door Motorsport.com, over het ontslag van De Vries en de terugkeer van Ricciardo. "Eerlijk gezegd zit ik een beetje in een spagaat. Ik ben heel, heel blij voor Daniel. Ik mag hem en ik heb met hem geracet. Ik sprak hem tijdens de test, toen ik de McLaren een shakedown gaf voor dit weekend. Ik ben dus heel blij voor hem."

Vettel over De Vries

Ondanks dat hij het Ricciardo gunt heeft hij ook medelijden met de ontslagen De Vries. "Het is natuurlijk heel jammer voor Nyck hoe het voor hem ten einde is gekomen. Ik denk dat hij een geweldige kans heeft gekregen. Wellicht gingen de dingen niet zoals hij had verwacht of zoals men had verwacht. Het is echter ook hard als het zo ineens ten einde komt."

Wreed voor De Vries

Volgens Vettel is het een harde werkelijkheid voor De Vries, die na een paar maanden zijn Formule 1-avontuur al ten einde ziet komen. "Het is wreed. Ik heb Nyck vorig jaar voor het eerst ontmoet en hij leek me een heel goed persoon, en hij is een goede coureur. Hij won de Formule 2-titel en internationale kampioenschappen. Hij is gelauwerd en ik hoop dat deze tik geen deuk achterlaat in zijn carrière. Wellicht zijn deze tien races niet zo goed verlopen als mogelijk was geweest. Allereerst weten we van buitenaf niet waarom, ten tweede is hij nog altijd een heel goede coureur. Ik moet dus ook sympathie hebben voor het feit dat dit heel wreed voor hem is, dus ik hoop dat men deze deuk niet ziet."