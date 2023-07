Lars Leeftink

Zaterdag 15 juli 2023 16:13 - Laatste update: 16:14

De eerste Formule E E-Prix van Rome die tijdens dit weekend verreden wordt heeft een enorme crash opgeleverd, met een langdurige rode vlag als gevolg. Zes coureurs, waaronder Robin Frijns, Edoardo Mortara, Sam Bird en Sebastien Buemi, waren erbij betrokken. Iedereen bleek wonder boven wonder ongedeerd te zijn.

De crash vond plaats na negen rondjes in de straten van Rome. Het belangrijkste nieuws is dat iedereen die bij deze crash betrokken was, zonder lichamelijke schade uit de auto is gestapt. Bird raakte als eerste de controle kwijt over zijn auto, waarna Buemi niet kon voorkomen dat hij tegen hem aanreed. Daarna kwam Mortara nog harder in botsing met vooral de achterkant van de auto van Bird. Veel coureurs konden gelukkig de auto van Bird ontwijken. Ook Frijns. Antonio Felix Da Costa, en Lucas Di Grassi waren bij de crash betrokken en hadden veel schade, maar dit was meer als gevolg van de crash van Bird, Buemi en Mortara.

Veel schade

Veel auto's reden echter wel tegen de muur aan of reden over onderdelen van de auto's heen. Het was hetzelfde punt waar Jake Hughes eerder tijdens het weekend al de controle kwijtraakte over zijn auto, met een crash als gevolg. De chaos was zo groot dat er maar tien auto's van de 22 direct na de crash terug te vinden waren in de pitstraat. De auto's en de troep op de baan moest opgeruimd worden voordat de race weer door kon gaan met veertien auto's.

𝐖𝐎𝐀𝐀𝐇𝐇𝐇 mega crash in de Formule E 😱😰

Sam Bird verliest de controle over zijn bolide waarna Buemi, Félix da Costa, Mortara, Di Grassi en Frijns bovenop hem knallen 😳



Gelukkig stappen alle coureurs zelf uit de auto 🤞#ZiggoSport #FormuleE #Rome pic.twitter.com/CH4AdudtMP — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) July 15, 2023