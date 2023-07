Verstappen wil verbeteringen aan RB19, Horner nodigde F1-coureurs thuis uit voor BBQ | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 21:55

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de maandag na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Max Verstappen wist zijn zesde zege op rij te pakken en GPFans deed een rondje langs de internationale media. Daarnaast werd bekend dat Verstappen nog altijd updates wenst voor zijn RB19 en Christian Horner had afgelopen zaterdag een barbecue ingepland en alle Formule 1-coureurs uitgenodigd. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

ZIEN: Brad Pitt schudt op nederige wijze hand van Max Verstappen

Hollywood-acteur Brad Pitt was het hele weekend op Silverstone aanwezig om bij de opnames van de nieuwe Formule 1-film aanwezig te zijn. De acteur moest zich op verschillende momenten verzamelen bij de echte coureurs en daar kwam hij Max Verstappen tegen. Pitt is wel wat gewend, maar schudde de hand van de tweevoudig kampioen op een uiterst nederige wijze.

Internationale media zien Verstappen zesde zege op rij boeken: "Pure dominatie"

Daar waar Groot-Brittannië misschien gehoopt had op een verrassing op Silverstone, was het wederom Verstappen die er met de zege vandoor ging. De Nederlander pakt zijn zesde zege op rij, de elfde op rij voor Red Bull Racing en het was ook nog nummer 43 uit zijn carrière. De internationale media waren vol lof over de prestaties de tweevoudig kampioen.

Verstappen over vriendin Kelly Piquet: "Dat zeg ik liever niet op camera"

Verstappen is in gesprek met Steve Jones van Channel 4 openhartig over zijn relatie met Kelly Piquet. De Nederlander onthult dat het duo koosnaampjes voor elkaar heeft. Op de vraag of hij die wil onthullen grinnikt de tweevoudig kampioen en legt hij uit dat hij dat liever niet vertelt.

Horner nodigde F1-coureurs thuis uit voor BBQ: 'Max en Lando hebben het er dan over'

Christian Horner greep het weekend in Groot-Brittannië aan om de hele grid te voorzien van een barbecue. De teambaas van Red Bull had alle coureurs bij hem thuis uitgenodigd, maar ongeveer de helft daarvan liet zijn gezicht zien. Max Verstappen en Lando Norris waren aanwezig, maar veel coureurs niet.

Verstappen wil veel verbeteren aan RB19: "Ja echt, ik maak geen grapje"

Hoewel de RB19 nog steeds de snelste auto van het veld is, wijst Max Verstappen naar de broodnodige updates. De tweevoudig kampioen streeft naar perfectie en vindt dat er nog genoeg verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Of het nu gaat om de luchtweerstand, lage snelheidsbochten, gemiddelde snelheidsbochten, hoge snelheidsbochten, DRS-effect en bandenslijtage, alles kan wel een update gebruiken.