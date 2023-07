Lars Leeftink

Maandag 10 juli 2023

De internationale media waren lovend over Max Verstappen en Red Bull Racing na de race van afgelopen zondag in Silverstone. Verstappen won de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië voor thuisfavorieten Lando Norris en Lewis Hamilton. Volgens de media is 'dominator' Verstappen echter ook slecht nieuws voor de spanning in de Formule 1, iets waar meerdere coureurs al voor gewaarschuwd hadden.

Verstappen begon voor de vijfde race op rij vanaf pole position, maar werd bij de start toch even verrast. Nadat de Nederlander zelf een matige start kende, werd hij na de eerste bochten al ingehaald door Norris en werd hij zelfs aangevallen door Oscar Piastri. Niet veel later ging hij met DRS echter weer langs Norris om P1 te heroveren en kon hij het gat stabiel uitbreiden naar drie tot vijf seconden. Zelfs de safety car na motorproblemen voor Kevin Magnussen zou de Nederlander niet in de problemen brengen. Dit zag ook de internationale media.

La Gazzetta dello Sport

We openen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat in Groot-Brittannië maar een race van vijf rondjes zag. "De Britse Grand Prix duurde vijf ronden, net genoeg tijd voor Max Verstappen om te herstellen van de raketstart van Lando Norris, zich in de slipstream van McLaren te nestelen en zijn zevende overwinning van 2023 te pakken. Acht overwinningen uit tien en tien overwinningen uit tien voor Red Bull, dat over twee weken het record van elf overwinningen uit elf van McLaren uit 1988 kan evenaren. Het zijn cijfers die spreken van dominantie en klinken als een goede omschrijving van dit kampioenschap. Het publiek in Silverstone, dat gisteren een paar seconden had gedroomd van de eerste plek van Norris, werd voor de tweede keer overvallen door Verstappen. Het was een beetje ondenkbaar dat deze McLaren zou geloven dat het de Nederlander zou kunnen uitdagen voor de overwinning, maar de auto's uit Woking waren dit weekend de morele winnaars. Norris versloeg Lewis Hamilton voor P2 en Oscar Piastri (vierde) hield George Russell af."

The Guardian

Dan naar het Britse The Guardian, dat voor even met het thuispubliek mee aan het hopen was op een zege van Norris. "Na een seizoen van Nederlandse dominantie was het een zalige opluchting voor het publiek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië dat als Max Verstappen niet van zijn plaats kon worden gestoten, er twee coureurs van eigen bodem waren die de race op Silverstone tot leven brachten. Verstappen won natuurlijk. De cynici vragen zich nu misschien af: wanneer doet hij dat niet? Maar achter hem nam de Britse veteraan Lewis Hamilton het op tegen Lando Norris, het jonge kanon dat met hem was opgegroeid. Samen zorgden ze voor het vuurwerk dat de race redde. Voor Verstappen ging de onverbiddelijke opmars naar zijn derde titel onverminderd door, in een tempo waardoor het zeker is dat hij de titel al ruim voor de seizoensfinale in de wacht sleept. Zijn overwinning stond nooit echt ter discussie, zelfs niet toen het publiek uitbundig feest aan het vieren was toen Norris het script uit het raam gooide en Verstappen vanaf de tweede plaats op de grid passeerde om aan de binnenkant van bocht één de leiding te nemen."

Bild

Bij het Duitse Bild kunnen ze niet anders dan concluderen dat Verstappen en Red Bull de Formule 1 domineren. "Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone was de winnaar opnieuw Max Verstappen (25). De Nederlander pakte zijn zesde overwinning op rij en de achtste tijdens de eerste tien races. Zijn Red Bull-team heeft tot nu toe alle tien races van het seizoen gewonnen. Pure dominantie! Toch was er een verrassing bij de start: Lando Norris, die zich spectaculair als tweede had gekwalificeerd in zijn McLaren, passeerde 'dominator' Verstappen direct na de start. Oscar Piastri probeerde in de tweede McLaren (P3) ook de Nederlander aan te vallen, maar die aanval werd afgeweerd. In ronde vijf was de droom van een andere winnaar dan Red Bull voorbij. Verstappen passeerde Norris opnieuw op het rechte stuk van Wellington. De kampioen lag vanaf dat moment weer op kop."

Marca

Het Spaanse Marca ziet dat elke race achter Verstappen spannend is, maar dat het gevecht om de zege zelfs met hindernissen momenteel niet voor spektakel zorgt. "Max Verstappen blijft onaangedaan door een slechte start [in Groot-Brittannië] omdat hij weet dat hij het binnen een paar ronden goed kan maken. Zelfs een late herstart deert hem niet. Binnen twee ronden was hij al buiten bereik van DRS en op weg naar de overwinning. Hij houdt zich niet bezig met termen als 'undercuts' of 'overcuts' en let niet op wie er komt of gaat. Met tien overwinningen na tien races is hij met Red Bull Racing nog maar één zege verwijderd van [het evenaren van] McLarens record uit 1989. Fernando Alonso en Carlos Sainz waarschuwden al dat Verstappen en Red Bull ze allemaal zouden kunnen winnen. Hoewel de race achter Verstappen spannend was, zou het F1-wereldkampioenschap nog spannender zijn als iemand hem elk weekend zou kunnen uitdagen."

Sky Sports F1

Tot slot het Britse Sky Sports, dat nu al niet meer om een derde titel van Verstappen heen kan. "Max Verstappen, leider in het wereldkampioenschap, verlengde zijn opmerkelijke zegereeks en die van Red Bull met een dominante prestatie tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen zette pole position om in een overwinning op Silverstone en boekte daarmee zijn zesde opeenvolgende overwinning en een recordaantal van elf overwinningen op rij voor Red Bull. Door de overwinning staat de Nederlander 99 punten bovenaan in het kampioenschap en komt hij dichter bij wat een onvermijdelijke derde opeenvolgende titel lijkt te worden, terwijl Red Bull 208 punten voor staat op Mercedes in het constructeurskampioenschap."