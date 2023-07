Lars Leeftink en Jan Bolscher

Maandag 10 juli 2023 09:32 - Laatste update: 09:39

Sergio Pérez kan 'het niet veel schelen' dat er geruchten zijn over zijn toekomst en dat Red Bull Racing volgens die geruchten zou kijken naar mogelijke opvolgers om naast Max Verstappen te zetten. De Mexicaan is gefocust op zichzelf en het presteren op de baan. Hij zegt 'het volledige vertrouwen' te hebben van zijn team.

Tot nu toe gaat het presteren op de baan tijdens de afgelopen vijf raceweekend niet zo fantastisch. Zeker op zaterdagen heeft de Mexicaan het extreem lastig, want Pérez is er sinds afgelopen weekend vijf kwalificaties achter elkaar niet in geslaagd om Q3 te halen. In Silverstone haalde hij Q2 niet eens en werd hij zestiende. Tijdens de race schoof hij nog wel op naar P6 om de schade ten opzichte van de concurrentie te beperken, maar het gat naar Verstappen is nu 99 punten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen verkiest champagne boven winnaarsbeker na Britse Grand Prix

Kritiek boeit Pérez niet

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, sprak Pérez kort over de geruchten die zijn ontstaan rondom zijn toekomst bij Red Bull en namen als Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Alex Albon die als mogelijke opvolgers genoemd worden. Zijn reactie is veelzeggend. “Het kan mij niet zoveel schelen, als ik heel eerlijk ben. Ik zit al dertien jaar in de Formule 1 en ik heb het inmiddels allemaal wel gezien en meegemaakt. Ik maak mij daar geen zorgen over. Ik ben er vooral op gefocust om mijn seizoen weer op gang te krijgen en ervoor te zorgen dat ik van het racen blijf genieten.”

Steun vanuit Red Bull

Volgens Pérez voelt hij de steun vanuit Christian Hornern, Helmut Marko en Red Bull en focust hij zich vooral op presteren op de baan. “Ja, ik heb de volledige steun van Helmut en Christian. Het hele team staat volledig achter me en ze weten wat ik kan. Ze kennen mijn potentieel en ze staan volledig achter me.” Voor nu zal de Mexicaan zich moeten focussen op het afhouden van Lewis Hamilton en Fernando Alonso voor P2 in het kampioenschap en Red Bull moeten helpen aan een tweede constructeurskampioenschap op rij.