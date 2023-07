Vincent Bruins

Maandag 10 juli 2023 08:43 - Laatste update: 09:08

Max Verstappen heeft afgelopen zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. Het is de 43e zege uit zijn Formule 1-carrière, zijn achtste van het seizoen en zijn zesde op rij. De Nederlander zou beter dan wie dan ook moeten weten hoe de ceremonie op het podium in elkaar steekt tegenwoordig, maar het vieren van de overwinning begon op Silverstone iets te vroeg.

De Red Bull Racing-coureur ving de Britse Grand Prix aan vanaf pole position, maar verloor bij het doven van de lichten de leiding aan Lando Norris. Vier ronden later haalde hij de McLaren weer in en reed vervolgens onbedreigd naar de zwart-witgeblokte vlag met het extra puntje voor de snelste ronde. Achter Norris wist Lewis Hamilton de andere McLaren van Oscar Piastri te verslaan.

Eerst drinken

Na de wedstrijd worden de top drie-coureurs één voor één vanuit de cooldown room het podium opgeroepen. Wanneer ze allemaal op hun plekje staan, wordt het volkslied van de coureur die eerste is geworden, afgespeeld en daarna ook het volkslied van het team. Gisteren hoorden we dus weer het Wilhelmus en het Oostenrijkse 'Land der Berge, Land am Strome'. Na het laatste volkslied worden normaal gesproken de bekers overhandigd, maar Verstappen - tot duidelijk ongenoegen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem - moet zo blij met zijn overwinning zijn geweest, dat hij eerst de champagnefles opende om het samen met Norris en Hamilton te vieren. Nadat alle champagne vergoten was, kreeg Verstappen toch nog de trofee in handen.

Niet vanzelfsprekend

Waar Verstappen eerder in het seizoen echt onverslaanbaar leek, deden de McLarens op Silverstone hun best om de Red Bull uit te dagen. En dat voelde de Nederlander: "We hadden een matige start, daar moeten we naar kijken. Zelfs daarna bleken beide auto's van McLaren enorm snel te zijn. Het duurde een paar rondjes om langs ze te komen, en daarna kon ik het gat vergroten en leek het goed te gaan. Toen na de Safety Car op de soft band was het lastig hier voor ons om ze levend te houden, dus het gat bleef drie seconden. Toch ben ik blij dat we weer gewonnen hebben en elf zeges op rij voor het team is fantastisch. Het was niet vanzelfsprekend vandaag," vertelde Verstappen na afloop van de tiende wedstrijd van 2023.