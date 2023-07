Remy Ramjiawan

Zondag 9 juli 2023 20:19

Red Bull-teambaas Christian Horner moet toegeven dat hij onder de indruk is van de snelheid waarmee McLaren op Silverstone heeft rondgereden, maar zag de zege voor Max Verstappen eigenlijk nooit in gevaar komen.

Het gaat bijna normaal worden, maar Verstappen wist in Groot-Brittannië zijn 43e zege uit zijn carrière te pakken. Door zichzelf te verzekeren van de pole position, had Verstappen de beste uitgangspositie, maar bij de start kwam Lando Norris er direct voorbij. Na enkele ronden kon de Limburger de koppositie terugpakken, kwam hij het beste weg na de safety car en wist hij op die manier zijn zesde zege op rij te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten voor McLaren

"Zij hadden vandaag een geweldige snelheid", zo opent Horner over McLaren tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. "Lando had een goede start en toen moesten we ons even in de wedstrijd nestelen. Max kon binnen de DRS blijven en Lando uiteindelijk weer inhalen." Verstappen kon niet direct een gat trekken en dat had alles te maken met de DRS. "Daarna was het erg lastig om de DRS te breken. Maar zodra hij dat had gedaan, was hij in staat om de voorsprong uit te bouwen en op een gegeven moment was het bijna negen seconden, voordat de safety car op de baan kwam", zo gaat Horner verder.

Tactische wijziging

De teambaas wijst naar het tactische plan, dat halverwege de race werd gewijzigd, omdat de softbanden het bij George Russell erg goed deden. "We gingen eigenlijk van een medium hard race uit. Maar vanwege de snelheid die Russell had op de softbanden, hebben we onze strategie veranderd. En vanwege de safety car en de vijftien of zestien ronden die er nog te gaan waren, kozen we ervoor om Max ook op soft te zetten. Op die manier kon hij weer snel de DRS breken en dat heeft hij perfect uitgespeeld", aldus een tevreden Horner.