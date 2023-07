Jeen Grievink

Maandag 10 juli 2023 14:25 - Laatste update: 14:26

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië een barbecue georganiseerd voor alle Formule 1-coureurs op de grid. Dit deed hij op zaterdagavond, kort na de kwalificatie. Niet alle rijders gingen in op de uitnodiging van Horner, zo gaf hij toe: "Ongeveer de helft van de grid."

Kort na de zinderende kwalificatie op Silverstone, waarin McLaren uitstekende zaken deed en Max Verstappen bijna wist uit te dagen voor pole position, organiseerde Horner een barbecue bij hem thuis. De Britse teambaas heeft namelijk twee huizen in de omgeving, waarvan die in Oxfordshire op nog geen uur rijden ligt van het circuit van Silverstone. Zijn andere woning, die in Hertfordshire, ligt op ruim twee uur afstand. Het ligt voor de hand dat Horner de coureurs heeft uitgenodigd op de dichtstbijzijnde locatie. Verstappen en Lando Norris gingen in op de uitnodiging van de Red Bull-teambaas, maar veel coureurs ook niet.

Artikel gaat verder onder video

Horner had F1-coureurs op bezoek voor BBQ

Na afloop van de Grand Prix op zondag ging Horner in gesprek met de media, waaronder GPFans, en daar ging hij in op het gevecht dat Norris en Verstappen hadden aan het begin van de race. Horner onthulde daar ook dat hij de coureurs had uitgenodigd bij hem thuis voor een lekker stukje vlees of vis. "Je zag dat hij (Verstappen, red.) ervan genoot om te racen met Lando (Norris, red.) vandaag. Er was veel respect tussen de twee. Hij is een racer, hij houdt er van om te racen. Ik had alle coureurs bij mij thuis voor een barbecue gisterenavond en dan zie je gelijk dat ze direct gaan praten over de momenten op de baan, wat gebeurde er hier en daar, zelfs over wat er in de Formule 3 gebeurde of in het karten."

Verstappen domineert op Silverstone, Norris en Hamilton maken podium compleetLees meer

Helft van de grid prikt vorkje mee bij Horner

Als Horner vervolgens de vraag krijgt of alle twintig coureurs waren ingegaan op zijn uitnodiging om te komen barbecueën, antwoordt de Red Bull-teambaas: "Nee, nee, ongeveer de helft van de grid." Wie er niet aanwezig waren bij de rokende grill van Horner, is niet bekend. Verstappen en Norris prikten in ieder geval wel een vorkje mee, en het ligt voor de hand dat in ieder geval de coureurs uit de Red Bull-familie ook aanschoven aan tafel.