Max Verstappen gaf tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië een ontspannen interview aan Steve Jones van Channel 4, waarin hij wat meer vertelde over zijn privéleven en zijn relatie met Kelly Piquet, de dochter van drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet. Zo onthult hij onder meer dat de twee een koosnaampje voor elkaar hebben.

Verstappen schoof afgelopen weekend op Silverstone aan voor een exclusief interview en was daar bijzonder openhartig. Het gesprek tussen Verstappen en Jones was ontspannen en luchtig, waardoor er ook ruimte ontstond om wat meer vragen te stellen over zijn privéleven. Zo was Jones bijvoorbeeld benieuwd of Verstappen als tweevoudig wereldkampioen nog steeds zijn eigen vuilnis buiten zet, of dat hij iemand anders dat voor hem laat doen. "Soms, (zet ik de vuilnis buiten, red.), niet vaak, maar dat deed ik twee jaar geleden ook al niet", zo grijnst de Nederlander.

Twee wereldtitels niet interessant voor Piquet

Iets verderop in het interview schakelde Jones over naar de relatie tussen Verstappen en Piquet. Hoe wordt Verstappen thuis aangesproken: als tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen of gewoon als Max? "Nou, zeker niet dat eerste", zo lacht de Red Bull-coureur. Piquet is namelijk niet zo onder de indruk van de twee wereldtitels van Verstappen. "Waarschijnlijk is dat niet zo indrukwekkend voor haar, want haar vader is een drievoudig wereldkampioen, dus ik probeer hem nog steeds bij te halen."

Liever niet op camera

Vervolgens wordt Verstappen gevraagd of hij en Piquet ook koosnaampjes voor elkaar gebruiken. Dat blijkt wel degelijk het geval, maar Verstappen weigert dat op camera te zeggen. "We spreken elkaar wel iets anders aan ja, maar ik geef er de voorkeur aan om dat niet op camera te zeggen", zo grinnikt Verstappen, die de manier van interviewen overigens wel kan waarderen. "Dit is veel beter dan het geven van zo'n standaard random interview over wat je denkt dat de auto gaat presteren."