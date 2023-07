Jeen Grievink

Dr. Helmut Marko zag Red Bull Racing geen volledig foutloos weekend afwerken op Silverstone. Sergio Pérez blunderde tijdens de kwalificatie en Max Verstappen was niet blij met de bandenkeuze voor de laatste stint van de Grand Prix. Marko zag dat Verstappen het moeilijk had in de slotfase en erkent dat de keuze voor de softs "niet ideaal" was.

Verstappen begon de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf pole position en deed dit op de medium band. Hier reed hij net zo lang op door, totdat hij kon profiteren van een safety car-situatie door het uitvallen van Kevin Magnussen. In ronde 34 wisselde Verstappen zijn gele wangen in voor een setje van de softs. Hoewel de zachte band het langer volhield dan verwacht op Silverstone, moest Verstappen er wel een behoorlijke stint mee afwerken. Datzelfde gold ook voor Lewis Hamilton, die op datzelfde moment de switch maakte naar de rode compound. Beide heren kregen het echter moeilijk om dit rubber, zo zag ook Marko.

Keuze voor softs "niet ideaal"

Verstappen liet over de boordradio weten dat hij niet blij was met de banden. Hij wist wel een stabiel gat te houden richting achtervolger Lando Norris, die op de harde band stond, maar groot was dit gat niet. Ook Hamilton worstelde op het rode rubber, want hij kon op snellere banden gewoonweg niet aan Norris voorbijkomen, al probeerde hij het wel, zeker na de herstart. Een dusdanig lange stint op de zachte banden, was een onnodig risico. Marko noemt het "niet ideaal" en erkent daarmee dat er wellicht beter voor de harde compound gekozen had kunnen worden door de Red Bull-pitmuur.

Problemen voor Verstappen en Hamilton

"Het feit dat we op het einde naar de softs gingen, was niet ideaal", zo begint de Red Bull-topman ten overstaan van Sky Sports Deutschland. "Max en Hamilton hadden toen problemen. Maar gelukkig duurde de race toen niet zo lang meer." Verstappen kwam uiteindelijk met een voorsprong van enkele seconden als winnaar over de streep. Hamilton werd derde, nadat hij er niet in was geslaagd om Norris te passeren.