Max Verstappen heeft tot nu toe totaal geen moeite om zeges te boeken en punten te verzamelen tijdens het Formule 1-seizoen 2023. Toch heeft de Nederlander nog genoeg aan te merken op de RB19. Hij noemt zeven onderdelen van zijn F1-auto die hij met Red Bull wil verbeteren.

Op basis van de resultaten zullen veel mensen zich afvragen waarom de RB19 nog verbeteren moet. Red Bull won tot nu toe alle tien de races in 2023, waaronder acht keer Verstappen zelf en twee keer teamgenoot Sergio Pérez. Verstappen heeft zes races op rij gewonnen en schreef vijf keer achter elkaar pole position op zijn naam, waardoor hij nu 99 punten voorsprong heeft op Pérez en de rest van het veld op een nog grotere achterstand staat. Bij de constructeurs staat Red Bull meer dan 200 punten los van Mercedes. Ondanks dat is tijdens de race vooral de strategie iets waar Verstappen en Red Bull constant mee bezig zijn. Zowel hun eigen strategie, als die van andere coureurs wordt constant heroverwogen.

Bandenstrategie

Op een gegeven moment kreeg Red Bull tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië ineens vanuit Verstappen via de boardradio te horen dat Leclerc namens Ferrari naar binnen was gegaan. Volgens Verstappen was dit vooral om te peilen wat het plan was en op welk moment ze naar binnen zouden gaan. “We zouden waarschijnlijk toch al vrij snel gepit hebben. Ik moet nog steeds aan het team vragen of we [voor de safety car] gepit zouden hebben op een zachte band of nog steeds op een harde band. Ik weet het niet, waarschijnlijk op de zachte band, maar misschien is het daarom goed dat de safety car naar buiten kwam en het een paar ronden scheelde met de zachte band.” Uiteindelijk ging Verstappen naar binnen tijdens de safety car en kwam hij op de zachte band naar buiten om de race af te maken.

Verbeteren RB19

Voor Red Bull en Verstappen zitten er upgrades aan te komen voor het raceweekend in Hongarije. Wanneer Verstappen gevraagd wordt naar wat hij nog aan de dominante RB19 zou willen veranderen, verbazen de journalisten zich over de antwoorden van de Nederlander. “Luchtweerstand, lage snelheidsbochten, gemiddelde snelheidsbochten, hoge snelheidsbochten, DRS-effect en bandenslijtage. Al deze gebieden. Daar werken we aan. Remprestaties ook nog. Ja, ik maak geen grapje.”