Jeen Grievink

Maandag 10 juli 2023 13:24 - Laatste update: 13:25

Voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië verschenen Brad Pitt en Damson Idris ook op de grid. De twee filmsterren stonden tijdens het volkslied opgesteld naast Max Verstappen en dat gaf Pitt de gelegenheid om op uiterst nederige wijze de hand te schudden van de tweevoudig wereldkampioen.

Pitt was dit weekend met zijn filmcrew op Silverstone om opnames te maken voor zijn Formule 1-film Apex. Om zo realistisch mogelijk over te komen, werden er diverse shots tijdens officiële Formule 1-momenten gemaakt. Zo verscheen de APXGP-auto van Pitt op de grid voor de formatieronde en stonden hij en mede-acteur Idris ook opgesteld naast de andere coureurs voor het volkslied. Pitt nam plaats naast Verstappen, van wie hij een groot fan is. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten vorig jaar bracht Pitt al een bezoekje aan Verstappen in de Red Bull-pitbox. "Man, het is een genot om jou te zien racen", zo zei Pitt destijds.

Pitt schudt op nederige manier hand Verstappen

Dat Pitt enorm veel respect heeft voor Verstappen, bleek ook gisteren wel, toen hij een moment aangreep om Verstappen de hand te schudden. Hij deed dit echter op een manier, die bekend staat als onderdanig en nederig. Pitt pakte namelijk met beide handen de hand van Verstappen vast en maakte zichzelf kleiner voor de Red Bull-coureur. Politici gebruiken deze manier van handen schudden ook regelmatig om op deze manier een indruk van betrouwbaarheid en eerlijkheid te geven. Het leverde in ieder geval een mooi plaatje op, zie hieronder.