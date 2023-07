'Mercedes wijst voorstel Hamilton af', Horner op zijn hoede voor zege in Silverstone | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de dag na de Grand Prix van Oostenrijk en er kwam weer een heleboel nieuws naar buiten. Zo zou Mercedes niet mee willen gaan in alle wensen van Lewis Hamilton over een nieuw contract. Peter Windsor is verrast over het commentaar van Toto Wolff richting Hamilton tijdens de race in Spielberg en Christian Horner wil nog niet denken aan een zege op Silverstone, hij herinnert zich nog de pech die Max Verstappen vorig jaar in Engeland had. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Vriendin overleden Dilano van 't Hoff (18) deelt emotioneel betoog: "You'll love me till death"

Afgelopen zaterdag was een gitzwarte dag in de autosport. De achtienjarige Dilano van 't Hoff kwam om het leven bij een enorme crash op Spa-Francorchamps. Zijn vriendin Katrina Coronell deelt op Instagram een ontroerend en zeer emotioneel betoog over het verlies van Van 't Hoff.

Hamilton is kortaf in gesprek met pers na P8 in Oostenrijk: "Auto was prima"

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk was Lewis Hamilton veelvuldig te horen over de boordradio. De zevenvoudig kampioen was niet te spreken over de W14 en deelde dit ongenoegen. Toto Wolff kwam op een gegeven moment in het oortje van de Brit en vertelde dat hij gewoon moest gaan racen. Achteraf was er verrassend genoeg volgens Hamilton toch niets mis met de wagen.

Horner over nieuwe zege Verstappen op Silverstone: 'We weten allemaal vorig jaar nog'

De race op Silverstone is voor veel teams een thuisrace, want veel van de renstallen zijn in het gebied rondom het circuit gevestigd. Dat een zege voor Verstappen niet zomaar in Engeland voor elkaar te krijgen is, bleek vorig jaar wel. De Nederlander had de beste papieren in handen, maar liep schade op. Zo'n scenario ziet Christian Horner aankomend weekend liever niet.

Windsor verrast door boordradio Wolff richting Hamilton: "Lewis verdient meer respect dan dat"

Ook Formule 1-coryfee Peter Windsor heeft de boodschap van Toto Wolff gehoord aan het adres van Lewis Hamilton. Windsor is van mening dat de Brit toch iets meer respect verdient, dan wat hij van zijn teambaas kreeg. Het levert een 'zure nasmaak' op bij de analist.

'Mercedes wijst voorstel Hamilton af: geen nieuw contract voor 5 jaar'

De contractverlenging van Lewis Hamilton bij Mercedes is nog lang niet in kannen en kruiken. De Daily Mail heeft zelfs bronnen die melden dat de wens van de zevenvoudig kampioen, om een contract van 5 jaar te tekenen door Mercedes is afgeslagen.