Lewis Hamilton gaat niet zijn gewenste nieuwe deal krijgen bij Mercedes, zo meldt de Daily Mail. De Brit had ingezet op een langlopende verbintenis, inclusief een rol als ambassadeur, maar Mercedes wil vooralsnog niet verder gaan een eenjarige overeenkomst, met een optie voor eventueel nog een jaar.

Hamilton beschikt over een aflopend contract bij Mercedes en is daardoor in theorie na dit seizoen transfervrij. De zevenvoudig wereldkampioen en de Duitse renstal hebben echter de intentie om met elkaar verder te gaan, maar de onderhandelingen verlopen alles behalve vlekkeloos. Tijdens het raceweekend in Canada zei teambaas Toto Wolff dat het eerder een kwestie van "dagen dan weken" zou zijn voordat de handtekeningen zouden worden gezet, maar inmiddels zijn we alweer twee weken verder en lijkt een akkoord verder weg dan ooit.

Hamilton verliest onderhandelingen met Mercedes

De Grand Prix van Groot-Brittannië, die aankomend weekend op het programma staat, is de thuisrace van Hamilton en zou de ideale gelegenheid zijn om een nieuwe deal aan te kondigen. Dit gaat echter niet gebeuren, zo heeft Wolff bevestigd in Oostenrijk. 'Wolff bevestigde dat er voorafgaand aan de Britse Grand Prix van dit weekend geen contractaankondiging zal komen', zo schrijft de Daily Mail. Hetzelfde medium meldt ook dat Hamilton de contractonderhandelingen met Mercedes in eerste instantie heeft verloren. De meerjarige deal waarop de coureur uit Stevenage had ingezet, gaat er niet komen.

Geen langlopend contract voor Hamilton

'Hij (Wolff, red.) onthulde ook dat de verlenging niet zo lang als vijf jaar zou zijn, dus korter dan waar Hamilton om had gevraagd enige tijd geleden toen de onderhandelingen begonnen', zo schrijft de Britse krant. Hoewel het er dus absoluut niet naar uitziet dat er spoedig een akkoord zal worden bereikt, houdt Wolff de moed erin. "Ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat het nog dagen (in plaats van weken, red.) duurt. We willen het super doen, ieder detail moet goed zijn", aldus de teamchef.

Hamilton en Mercedes lijnrecht tegenover elkaar

Naast een langlopend contract, zou Hamilton ook andere eisen hebben gesteld die een doorn in het oog zijn van Mercedes. Zo heeft de Brit momenteel een bonus van 15 miljoen pond per jaar die hij kan krijgen als hij wereldkampioen wordt. Nu hij geen competitieve auto meer heeft, wil Hamilton dat deze 15 miljoen pond als vast salaris wordt meegenomen in zijn contract. Ook zou de 38-jarige Hamilton een 10-jarige ambassadeursrol willen krijgen na zijn pensioen, waar hij tussen de 10 en 20 miljoen pond per jaar aan overhoudt. Mercedes zou niet bereid zijn hieraan mee te willen werken. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel voor beide partijen.