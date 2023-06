Croft verwacht in Silverstone nieuws over Hamilton: "Lewis wil blijven"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 24 juni 2023 14:06

Nog een paar weken, dan zou er groot nieuws volgen over het nieuwe contract van Lewis Hamilton. Volgens Sky-commentator kunnen we een aankondiging verwachten tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

De zevenvoudig wereldkampioen loopt over zes maanden uit zijn huidige contract. Daarom draaide de geruchtenmolen de afgelopen tijd overuren, want zou Hamilton verlengen of kon een ander team hem verleiden tot een overstap? Vooral Ferrari zou toenadering hebben gezocht, maar zonder resultaat. Hoewel de officiële aankondiging op zich laat wachten, lijkt Hamilton ‘gewoon’ bij Mercedes te blijven.

Crofty liet bij zijn werkgever Sky Sports al optekenen dat hij geen beren meer op de weg ziet. “Het zit ‘m allemaal in de details. Lewis wil blijven, Mercedes wil dat hij blijft. Dat komt goed. Het gaat niet om geld, maar bijvoorbeeld om steun voor de commissie van Hamilton en andere zaken waar hij zich sterk voor maakt. Misschien zelfs een toekomstige rol als ambassadeur. Er zijn veel zaken die geregeld moeten worden. Het zou me niet verbazen als we meer horen in Silverstone, dat zou logisch zijn.”

Hamilton is ondertussen zelf druk bezig met de toekomst van Mercedes. Zo riep hij deze week op om de focus qua ontwikkeling te verleggen naar 2024, zodat het team dan in staat is om de strijd met Red Bull aan te gaan. Dat lijken niet de woorden van een wereldkampioen die overstapt naar Ferrari, maar die van een wereldkampioen die nieuwe successen wil boeken bij Mercedes.