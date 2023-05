Wolff noemt salarisonderhandelingen met Hamilton 'ongemakkelijk'

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 16 mei 2023 20:40

Toto Wolff moet weer om de tafel met Lewis Hamilton, want het contract van de recordkampioen loopt eind dit jaar af. Dat is echter niet altijd even gemakkelijk, zo onthult de teambaas over die gesprekken.

Hamilton was vorig jaar kansloos voor de wereldtitel en ook dit seizoen lijkt het er niet van te komen. Toch lijkt de Brit nog een gooi te willen doen naar kampioenschap nummer 8, nadat hij in 2021 op de valreep geklopt werd door Max Verstappen. Dat zou dus betekenen dat Hamilton op z’n minst een eenjarig contract tekent bij Mercedes, al moet het nog wel tot een overeenkomst komen. Volgens Wolff zijn het soms ongemakkelijke gesprekken, vooral als het over geld gaat.

Artikel gaat verder onder video

“Je weet dat dit moment eens in de drie jaar voorbij komt”, aldus Wolff tegenover ESPN. “Het is alsof je over het financiële plaatje moet onderhandelen met je beste vriend. Normaal gesproken kom je niet in die situatie, dus hoe pak je dat aan? Ik wil natuurlijk het beste voor hem, maar wel in de rol die ik voor me zie binnen het team. Dat zijn eigenlijk de enige momenten waar we soms een andere doelstelling hebben. Het is altijd moeilijk om met een vriend over geld te praten.”

Manager Hamilton

Dat zijn dan ook vaak de momenten dat Penni Thow om de hoek komt kijken. De manager van Hamilton weet natuurlijk precies wat de Brit voor ogen heeft en zorgt ervoor dat Wolff en Hamilton de moeilijkste gesprekken niet 1-op-1 hoeven te voeren. “Penny helpt het zakelijk te houden en we hebben een goede manier gevonden om dat te doen. We praten allebei met Penny, zodat we elkaar niet over geld hoeven te spreken.”