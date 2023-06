Brundle bespreekt nieuw contract Hamilton: "Lewis overstijgt de sport"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023

De contractonderhandelingen van Lewis Hamilton blijven de gemoederen bezighouden. Het lijkt er op dit moment op dat hij bijtekent en bij Mercedes blijft, maar voor hoe lang? En krijgt hij ook een rol toegewezen voor na zijn loopbaan als coureur?

De huidige deal tussen Mercedes en Hamilton loopt aan het einde van het seizoen af, dus er lijkt haast geboden om de handtekening van de Brit op papier te krijgen. Toch stelt Sky Sports-commentator Martin Brundle dat Hamilton beter de rust kan bewaren. “Het draait om de details. Ik heb eigenlijk het gevoel dat het ons niets aangaat, maar we moeten ernaar vragen.

“Lewis overstijgt deze sport op veel manieren en ik weet zeker dat er zaken in zijn contract staan die dat weerspiegelen. Dan heb ik het ook over de dingen die hij doet naast het besturen van een racewagen. Er is voor mij ook geen reden om haast te maken. Zijn huidige contract loopt nog. Mercedes heeft belangrijke kaarten in handen, waarvan George Russell er één is, maar Lewis heeft ook een aantal troeven, zoals de auto die niet presteert.”

Brundle deelde zijn ideeën met voormalig IndyCar-coureur Danica Patrick. Ook zij ziet Hamilton langer bij Mercedes blijven. “Ik denk niet dat hij bij zou tekenen als hij niet in een achtste wereldtitel geloofde. Het is interessant om te zien hoe de verhoudingen per weekend veranderen als je de betrokkenen ernaar vraagt. Het is amusement op zich.”