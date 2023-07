Jeen Grievink

Dilano van 't Hoff (18) kwam afgelopen zaterdag bij een enorme crash op Spa-Francorchamps om het leven. Zijn vriendin, Katrina Coronell, moest zodoende op veel te jonge leeftijd afscheid nemen van haar geliefde. Op Instagram deelde ze een emotioneel en hartverscheurend betoog.

Op een kletsnatte baan ging het gruwelijk mis afgelopen zaterdag. Tijdens een race in het Formula Regional European Championship (FRECA) raakte meerdere coureurs betrokken bij een verschrikkelijke crash op Kemmel Straight. Van 't Hoff was één van de coureurs die crashte en werd daarna nog eens vol geraakt door een collega-coureur. Het resulteerde was een dodelijk ongeluk. Van 't Hoff overleed op slechts 18-jarige leeftijd en was in dienst van het Nederlandse team MP Motorsport. Zijn dood ging als een schok door de racewereld - en ver daarbuiten. Van 't Hoff laat in Katrina een vriendin achter, die op Instagram een emotioneel betoog deelde.

Vriendin Van 't Hoff deelt emotioneel afscheid

Gisteren plaatste de 17-jarige Katrina een bericht op social media waarmee ze recht vanuit haar hart Van 't Hoff bedankte voor alles wat hij voor haar heeft betekend. "Mijn liefste, bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan, om me jouw wereld te laten zien. Je was echt het beste vriendje, beste vriend en inspiratie. Je bleef sterk vechten tot het einde. Ik ben dankbaar dat je tot het einde van me houdt, ik ben dankbaar dat mijn laatste woorden voor jou op het rooster waren "ik hou van je" en ik ben dankbaar dat je je belofte hebt waargemaakt om me te vertellen dat je tot de dood van me zult houden", zo schreef Katrina, die in Spa aanwezig was toen haar vriend om het leven kwam.

Tot in een volgend leven

Ze vervolgt haar bericht: "Je zult altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben en je hebt mij en anderen echt trots gemaakt. Ik zal jou en je glimlach nooit vergeten. Vaarwel mijn mooie man, ik zie je in het volgende leven mijn engel. Ik hou van je. Rust zacht Dilano Van’t Hoff, je blijft voor altijd een kampioen in ons hart."