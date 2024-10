Lando Norris en Oscar Piastri zijn opgedoken in Nederland. In Doetinchem om precies te zijn. Het tweetal staat te koop bij Dierencentrum Achterhoek. Het gaat hierbij uiteraard niet om de Formule 1-coureurs, maar om twee knaagdieren die vernoemd zijn naar het duo van McLaren.

Formule 1-fans laten hun liefde voor de sport soms op de meest creatieve manieren aan de buitenwereld zien. Waar de een zich beperkt tot het aantrekken van een shirtje van Ferrari, daar laat de ander een tatoeage zetten van Michael Schumacher of Max Verstappen. Maar je twee huisdieren vernoemen naar het huidige McLaren-duo Norris en Piastri? Dat hebben we nog niet eerder gezien. Er was echter één probleem: Norris en Piastri konden niet met elkaar overweg. En daarom zijn ze naar een dierencentrum gebracht in Doetinchem, waar ze nu te koop staan. Het gaat hier om twee Chinchilla's, een knaagdier uit de wolmuizenfamilie.

Norris en Piastri zoeken een nieuw baaasje

Waar Norris en Piastri bij McLaren vooralsnog prima met elkaar door één deur kunnen, was dat bij deze twee knaagdieren niet het geval. "Ze hadden elkaar in het vizier", zo staat te lezen in de advertentie. Gelukkig heeft het tweetal intensieve begeleiding gehad en kunnen ze nu wel onder één dak leven zonder elkaar in de haren te vliegen. "Het zijn nu vrienden voor het leven!" Het tweetal is echter wel op zoek naar een nieuw baasje en staat daarom te koop aangeboden. Dus ben jij een groot McLaren-fan? Dan is dit je kans.

De knaagdieren Norris en Piastri

