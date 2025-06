Robert Doornbos (43) is al enige tijd geen Formule 1-coureur meer, maar de wil om te winnen is er nog steeds. En dat weet zijn vrouw, Chantal Bles (41), als geen ander. In een poging haar man te verslaan in een wedstrijdje armpje drukken, zette ze dan ook wel een heel bijzonder wapen in.

Strijdbaar en vol vetrouwen nam Doornbos plaats op de stoel aan de eettafel. Wat ze precies gingen doen, wist Doornbos nog niet precies, maar hij kon de overwinning al ruiken. "Oke, wat gaan we doen?", zo vroeg de voormalig F1-coureur zich met een glimlach af. Al vrij snel had hij door dat het om het welbekende armpje drukken, ook wel bekend als armworstelen, ging. "Oh, armpje drukken met mama? Dat kan ik wel hoor", zo klonk Doornbos blakend van het zelfvertrouwen, nog niet wetende dat vrouw Chantal een geheim wapen had meegebracht richting de eettafel.

Chantal toont blote borsten en brengt Doornbos van zijn stuk

En toen was het moment daar. Het aftellen begon en Doornbos zette zijn linkerarm nog even op de stoelleuning voor extra stabiliteit. Nu kon het helemaal niet meer misgaan. Althans, dat dacht hij. Maar op het moment dat het armworstelen van start ging, begon Chantal haar schouders heen en weer te schudden waardoor haar cremekleurige vest naar beneden richting haar middel gleed. De 41-jarige blondine droeg geen beha en daardoor stond Doornbos ineens plots in oog in oog met de borsten van zijn vrouw.

Doornbos verbijsterd en verslagen

Als voormalig F1-coureur weet Doornbos hoe het is om te moeten presteren onder inmense druk, maar dit werd zelfs hem even te veel. Waar zijn ogen in een diep gesprek verwikkeld waren met de decolleté van Chantal, daar ging zijn vrouw doodleuk door met het spel. De arm van Doornbos werd dan ook met een duidelijke knal op het tafelblad gedrukt. Verslagen en verbijsterd keek Doornbos richting de camera. "Wat is dit nou? Ja, zo kan iedereen winnen", zo lachte hij.

