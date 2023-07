Horner over nieuwe zege Verstappen op Silverstone: 'We weten allemaal vorig jaar nog'

Jeen Grievink

Max Verstappen wist gisteren alweer de negende zege van dit seizoen voor Red Bull Racing binnen te slepen, maar dat betekent niet dat hij automatisch ook aankomend weekend in Groot-Brittannië gaat winnen, zo zegt teambaas Christian Horner. Hij is op z'n hoede voor externe factoren en wijst daarbij naar vorig jaar.

Er lijkt geen rem te zitten op Red Bull Racing dit seizoen. De Oostenrijkse renstal won vooralsnog iedere race. Met Verstappen voorop laat het team iedere wedstrijd opnieuw geen spaan heel van de concurrentie. Toch betekent dit niet automatisch dat men achterover gaat leunen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, aankomend weekend op Silverstone. Menigeen denkt dat Red Bull alle races in 2023 zou kunnen winnen, maar Horner is zich ervan bewust dat er ook factoren een rol kunnen spelen waar zij geen invloed op hebben. Hij wijst daarbij naar vorig jaar.

Verstappen door schade op P7 in 2022

Vorig seizoen had Verstappen ook de kwaliteiten en de auto om te vechten voor de overwinning, maar domme pech zorgde ervoor dat hij bleef steken op de zevende positie. Verstappen vocht eerst met Carlos Sainz van Ferrari om de leiding en won dit gevecht. Kort daarna liep hij echter schade op, nadat hij over wat rondslingerend bodywork reed. Zijn team dacht aan een lekke band, maar de problemen bleken groter dan dat. Verstappen moest zodoende met een gehavende auto de race uitrijden en verloor daarbij meerdere plekken. Met dit in het achterhoofd blijft Horner op zijn hoede voor aankomend weekend.

"We hebben gezien wat daar vorig jaar gebeurde"

"Silverstone volgend weekend wordt episch, het wordt daar fantastisch", zo begint de Red Bull-teambaas bij Sky Sports. "Maar wie weet welke obstakels er daar zouden kunnen zijn. We hebben gezien wat daar vorig jaar gebeurde." Toch hoopt Horner absoluut dat zijn team daar de zege kan pakken. "Het is een race die we niet meer hebben gewonnen sinds Mark (Webber, red.) in 2012, dus dat is een grote race voor ons op deze kalender."